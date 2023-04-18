ⓒ keyeast职业：演员/歌手

生日：1977年10月21日

出生地：釜山

血型：B

身高：172cm

MBTI：ESFP

学历：东国大学表演系

出道：玉洁脸庞选拔大会（1995）





蔡贞安是一位演艺资历深厚的艺人。对于海外初代韩流粉丝而言，她当年的《无情》、《信》等歌曲是她事业的起点，而在这些音乐出现前几年，蔡贞安已经一举拿下1995年的“玉洁脸庞选拔大会”冠军，并在次年开始参演电视剧，正式成为一名演员。而“演员”的身份则是目前众多观众对蔡贞安的认知。蔡贞安在2000年代初凭借出圈的音乐横扫歌坛，而后则专攻表演。此后几年间，蔡贞安的演艺事业处于沉寂期，直至2007年出现在《咖啡王子1号店》，才掀起人们的回忆杀，并重新认识了她。之后，蔡贞安开始改变戏路，常饰演满腹心机的角色，并一次次获得成功，但这也让她多了一层“坏人”的滤镜。好在蔡贞安是一个突破型演员，不断勇敢尝试不同类型的角色，演技也愈发纯熟。如今的她被冠以“老戏骨”之名也丝毫不为过。





代表作品：

·电视剧

《特工家族》（2023）

《猪猡之王》（2022）

《月刊家》（2021）

《LEGAL HIGH》（2019）

《金装律师》（2018）

《Man To Man》（2017）

《龙八夷》（2015）

《改过迁善》（2014）

《总理和我》（2013）

《逆转女王》（2010）

《咖啡王子1号店》（2007）

《双面歌姬》（2001）

·电影：

《两段恋爱》（2016）

《出租爸爸》（2014）

《纯情漫画》（2008）

《妈妈》（2005）





主要获奖经历：

第11届韩剧盛典 优秀女演员奖（2018）

第4届APAN明星盛典 人气女演员奖（2015）

MBC演技大赏 演员特别奖（2010）

第10届首尔歌谣大赏 新人奖（1999）