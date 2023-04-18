《小说家罗氏的一天》-方贤熙（音 방현희）
2023-04-18
#明星档案 l 2023-04-25
职业：演员/歌手
生日：1977年10月21日
出生地：釜山
血型：B
身高：172cm
MBTI：ESFP
学历：东国大学表演系
出道：玉洁脸庞选拔大会（1995）
蔡贞安是一位演艺资历深厚的艺人。对于海外初代韩流粉丝而言，她当年的《无情》、《信》等歌曲是她事业的起点，而在这些音乐出现前几年，蔡贞安已经一举拿下1995年的“玉洁脸庞选拔大会”冠军，并在次年开始参演电视剧，正式成为一名演员。而“演员”的身份则是目前众多观众对蔡贞安的认知。蔡贞安在2000年代初凭借出圈的音乐横扫歌坛，而后则专攻表演。此后几年间，蔡贞安的演艺事业处于沉寂期，直至2007年出现在《咖啡王子1号店》，才掀起人们的回忆杀，并重新认识了她。之后，蔡贞安开始改变戏路，常饰演满腹心机的角色，并一次次获得成功，但这也让她多了一层“坏人”的滤镜。好在蔡贞安是一个突破型演员，不断勇敢尝试不同类型的角色，演技也愈发纯熟。如今的她被冠以“老戏骨”之名也丝毫不为过。
代表作品：
·电视剧
《特工家族》（2023）
《猪猡之王》（2022）
《月刊家》（2021）
《LEGAL HIGH》（2019）
《金装律师》（2018）
《Man To Man》（2017）
《龙八夷》（2015）
《改过迁善》（2014）
《总理和我》（2013）
《逆转女王》（2010）
《咖啡王子1号店》（2007）
《双面歌姬》（2001）
·电影：
《两段恋爱》（2016）
《出租爸爸》（2014）
《纯情漫画》（2008）
《妈妈》（2005）
主要获奖经历：
第11届韩剧盛典 优秀女演员奖（2018）
第4届APAN明星盛典 人气女演员奖（2015）
MBC演技大赏 演员特别奖（2010）
第10届首尔歌谣大赏 新人奖（1999）
2023-04-18
2023-04-14
2023-04-18