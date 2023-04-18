《星期日》 – 李孝石

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两个月前杂志社向俊甫约稿，但都过了交稿期限一个星期，他才好不容易写完。这天，俊甫拿着文稿出了门。





写70页的文稿用了十天的时间，就他的执笔速度来看，既不算快，也不是特别慢。昨天晚上，他伏案创作到午夜。第二天又从凌晨到正午一直坐在书桌前，才最终完成了文稿。





正是因为如此，当他下午拿着厚厚的文稿出门的时候，心中充满了喜悦和满足。亲自拿着文稿去邮局，一方面是考虑到争分夺秒的杂志社编辑们的焦虑，另一方面也是出于这种满足感。









看着孩子们在明亮的灯光下叽叽喳喳、无忧无虑的样子，呆坐在书桌前的俊甫心中升起一股柔软的幸福之感，这跟他白天在街道上感受到的幸福截然不同。





那不是成人世界的幸福，而是孩子们童心世界的幸福。





那是一种没有瑕疵和贪欲的纯净的幸福。不知不觉中，他的心被温暖，渐渐地融化到那童心世界里了。

“对了，就写这个，写孩子们的小说吧，去描绘孩子们成长的样子。”





밝은 등불 아래에서 재깔거리는 그 무심한 양을 바라보면서

책상 앞에 우두커니 앉아 있는 준보에게는

낮에 거리에서 느낀 것과는 또 다른 행복감이 유연히 솟아올랐다.

어른의 세상의 행복이 아니라 아이들 세상의 행복이었다.

흠 없고 무욕하고 깨끗한 행복감이었다.

어느 곁엔지 마음이 따뜻하게 녹아지면서

차차 그 어린 세상 속에 화해 들어감을 느꼈다.





“옳지, 이것을 쓰자. 아이들의 소설을 쓰자.

어린 것들의 자라는 양을 그리자”









在日帝强占时期，作家们写了很多以自己为主题的作品，但并不是照搬日本“私小说”的写作形式，仔细观察的话，可以发现韩国作家们的“私小说”中蕴含着不同于日本的政治内涵、文化内涵以及日帝强占时期小说家们的自我意识。李孝石同样也是表面上看起来在若无其事地照搬自己的故事，但字里行间可以看出他对现实的判断以及隐藏着的政治意义。通过李孝石的小说可以看出，日本殖民时期的作家们自我意识相当深厚，心理也非常复杂。









书桌上放着稿纸和笔，一尘不染的稿纸在灯光下显得雪白耀眼。想着将在那干净的处女地上写下孩子们的小说，俊甫的心情也变得好像那稿纸般明朗起来。





“星期日的任务还剩下一项，那就是描绘孩子们的童心世界。在这人类的希望中寻找另一种幸福。” (준보-에코)





早上刚刚写完爱情小说的俊甫现在为了给人类送上另外的幸福，把墨水瓶里插满了笔。灯光似乎也在期待那将被写在白色稿纸上的故事，看起来格外明亮。





寂静的夜晚，孩子们叽叽喳喳的声音就好像从童话中洋溢出来一样，明朗而玲珑。





책상 위에는 원고지와 펜이 놓였다.

때 묻지 않은 하아얀 원고지가 등불을 받아 눈같이 희고 눈부시다.

그 깨끗한 처녀지 위에 적을 어린 소설을 생각하면서

준보의 심경도 그 종이와 같이 맑아졌다.





“일요일의 임무는 또 한 가지 남았던 것이다.

어린 세상을 그리는 것이다.

인류에 희망을 두고 다른 행복을 약속할 것이다”





아침에 사랑의 소설을 쓴 준보는

이제 또 다른 행복을 인류에게 선사하려고

잉크병 속에 펜을 잠뿍 담았다.

흰 원고지 위에 까맣게 적힐 이야기를 기대하면서 등불은 교교히 빛나고 있다.





조용한 밤 적막 속에 어린 것들의 재깔거리는 소리만이

동화 속에서나 우러나오는 듯 영롱하게 울리는 것이었다.









作者 李孝石（이효석，1907.02.23.~1942.05.25，江原道平昌人）， 1928年发表短篇小说《都市和幽灵》（도시와 유령）步入文坛。