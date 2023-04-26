梦幻宫殿 (드림팰리스)

导演/编剧：贾成文

主演：金善映/李允智

类型：剧情

片长：112分钟

上映日期：2023年5月

其他片名：Dream Palace





剧情概要：

惠贞（金善映饰）和秀仁（李允智饰）的丈夫因工伤离世，为揭露事故真相，两人展开了示威游行。之后惠贞接受和解，获得了一套“梦幻宫殿”小区的住宅，开启了新的生活。而秀仁和其他事故遇难者遗属则继续着抗议活动。住在用丈夫生命换来的房子里的惠贞劝说秀仁面对现实，为新房子重做打算。起初断然拒绝的秀仁也慢慢开始梦想能够住进“梦幻宫殿”。可世事难料，“梦幻家园”陆续被爆出存在预售遇冷、安全隐患等诸多问题，小区居民因担心楼价下跌也开始孤立因特殊原因入住的惠贞。惠贞则不得不再一次加入示威队伍，争取生的权利。





相关花絮：

《梦幻宫殿》是一部描写社会底层小人物水深火热的独立影片。然而，影片并没有将重点放在揭露社会上的集体自私主义、社会安全网等所谓的深明大义的问题上，而是聚焦小人物疾苦，用大量镜头深入刻画小人物梦想平淡生活的“小小私欲”。原本被世人所唾弃的自私自利，在电影中却成为社会阴暗的照妖镜，粉碎了欲盖弥彰的“梦幻宫殿”，发人深思。影片曾在第27届釜山电影节展映，获得业界人士好评。试映会上，各年龄层的观众观影后均表示产生了深深共鸣。主演之一的李允智说，她所饰演的“秀仁”是自己从影以来名字最好听的角色，然而却有最痛苦的遭遇，她看到试映会上观众均被电影感染、打动，自己也无比欣慰。