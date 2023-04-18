ⓒ Getty Images Bank春天是百花盛开的季节。韩国今年3月的气温高于往年，报春花开花较早。一般来说，金达莱于4月伸出头来，山踯躅和紫丁香在4～5月间绽放花朵。因此，这段时间是尽赏春花烂漫的最佳时机。最近在韩国各地举行的春花庆典吸引众多游客前来赏花，周末假日更是车流如梭、人流如织。那么，北韩有哪些春天开的花呢？





北韩也跟韩国一样，4月是春花盛开的季节。从南边的开城经首都平壤至北边的咸兴，各种春花接力绽放的自然的盛宴从4月延续至5月。其中，杏花是北韩最具代表性的春花。





每年4月，平壤市区会开满杏花。韩国的行道树大都是银杏树，但是北韩在路边种的几乎都是杏树，且杏花盛开的季节，平壤的街景非常美丽。每年春天，北韩媒体都会报道平壤市区杏花盛开的消息，并刊登凯旋门、万景台、主体思想塔周边和牡丹峰等地杏花盛开的照片，展开美丽春景宣传活动，而平壤市民几乎每年都到这些地方去观赏杏花。





据悉，北韩的行道树80%是杏树。韩战结束后，北韩在重建变成废墟的平壤时，金日成主席为营造生机勃勃的城市氛围和确保可以食用的果实而下令种植杏树。之后，北韩在全国各地开展种杏树活动，2020年北韩红十字会举行春季植树活动时也在全国各地栽种杏树，但是象征北韩的国花并非杏花。





北韩的国花是木兰。1964年5月，北韩国家主席金日成前往黄海道正方山时表示，他迄今难忘和奶奶一起看过的洁白的花，而金日成所说的洁白的花是开白花的芍药花，也叫天女花。因此，他的儿子金正日立即派人寻找芍药花，并将洁白美丽的芍药花献给父亲，这让金日成感到非常高兴。自古以来，北韩人民用“兰”来比喻美丽的花，且芍药花在树上盛开，因此北韩就把芍药花叫作木兰，并经过一段时间后将其指定为国花。





韩国的国花是无穷花。无穷花寓意为永远绽放、永不凋落。北韩自政权成立后至20世纪60年代初将无穷花作为国花，但是1964年将芍药花称为木兰，并于1991年将木兰正式指定为国花。





尽管如此，在被称为北韩最大节日的已故国家主席金日成的生日——4月15日“太阳节”时，最受瞩目是“金日成花”。 在太阳节举行的“金日成花庆典”中，北韩各地的机关、工厂和学校等展出其精心栽培的“金日成花”。那么，“金日成花”是何种花呢？“金日成花”顾名思义，是冠上金日成主席名字的花，属于被子植物门单子叶植物纲兰科石斛属的多年生热带性草本植物，是由印度尼西亚一位植物学家进行200多次杂交后培育的新品种。1965年4月，北韩国家主席金日成对印度尼西亚进行国事访问时，在印尼总统和植物园园长的陪同下参观了茂物植物园。当时，金日成在一朵兰花前停下脚步，称赞花开得瑰丽无比，并对安排他欣赏此花表示感谢。印尼总统回应该花尚未被命名，并决定将它命名为“金日成花”。1975年，时任印尼总统苏哈托为纪念北韩国家主席金日成对印尼进行国事访问十周年而将该花作为礼物送给金日成，金日成指示有关单位将其移植到平壤植物园内，并于1977年4月正式命名为“金日成花”。与此同时，北韩新建温室塑料大棚，开始在中央植物园里对“金日成花”进行培植技术研究。





之后，北韩还创作关于“金日成花”的电影和歌曲，并在全国各地建造温室塑料大棚，进行“金日成花”培植技术研究等，积极展开金日成偶像化工作。北韩国防委员会委员长金正日执政后，北韩又通过“金正日花”开展金正日偶像化工作。





“金正日花”作为秋海棠科多年生花草，叶子宽阔，开出鲜红色大花，因此北韩将其宣传为热情之花、不灭之花。该花是日本园艺学家加茂元照经过20多年的苦心研究，从原产地为南美的秋海棠的根上培育出来的新品种。培育成功后，加茂元照为增进日本和北韩之间的友谊而将该花命名为“金正日花”，并于1988年2月16日作为北韩国防委员会委员长金正日的生日礼物送给北韩。“金正日花”于1988年北韩国防委员会委员长的生日首次亮相后，北韩每年都在金正日委员长的生日2月16日举行“金正日花”庆典活动，并创作以“金正日花”为主题的歌曲等，积极展开金正日偶像化工作，且北韩通过冠上领导人名字的花和相关歌曲实施的偶像化政策已渗透其社会，为保持政权稳定起到了积极作用。





北韩居民除了已故国家主席金日成的生日“太阳节”和已故国防委员会委员长金正日的生日“光明星节”以外，每年1月1日元旦也要敬献花篮、花束或花朵。这对学生来说是很为难的事情。新年子夜钟声一响，就要和同学们一起向金日成铜像献花，并宣誓在新的一年里将如何生活。此外，2月16日已故北韩国防委员会委员长金正日的生日“光明星节”和4月15日已故国家主席金日成的生日“太阳节”也要去献花致敬。4月还好，可到野外去摘些花去，但是1月和2月花还没开，而老师们催促学生们一定要带朵花来。北韩各市、郡都建有用于栽培花卉的温室塑料大棚，但是各地机关、单位和干部们都用那里的花做成花篮或花束向已故领导人铜像致敬，根本就没有剩余的花。因此，学生们只能请求父母帮忙筹措一朵花。





在1月1日元旦和2月16日已故北韩国防委员会委员长金正日的生日“光明星节”等寒冷的冬天到已故领导人的铜像前献花致敬，对北韩居民来说是很大的负担。因为北韩缺乏栽培花卉的温室塑料大棚，冬季难以寻求花朵。尽管如此，北韩在举行金氏家族偶像化活动和大型迎宾活动时总是少不了花。在国际赛事中获得优秀成绩的国家队凯旋回国进行汽车游行和外国国家元首来访时，北韩会用花装饰车辆，居民们则在街道两旁挥舞着仿真花给予热烈欢迎。





一直以来，花既是北韩社会体制的一种象征，也是用于激发民众效忠党国的一种手段。但是进入21世纪后，北韩居民对花的认识逐渐发生了变化。3月8日是国际妇女节，11月16日是北韩的母亲节。北韩原先没有母亲节，2012年北韩国务委员会委员长金正恩将11月16日指定为母亲节。近几年来，北韩居民在妇女节向女士赠送玫瑰花，在母亲节向母亲赠送康乃馨花，并形成恋人之间相互送花的文化。





北韩各地的集市里陆续开设花店后，以大城市为中心逐渐形成在生日和妇女节、母亲节等节日向心爱的人和母亲送花的文化。北韩朝鲜中央电视台报道幼儿园毕业的儿童在4月参加小学入学典礼时赠予他们花束的消息，并强调积极培养学习兴趣。





随着赠花文化的逐渐形成，到花店去买花的人也相对增加。手头宽裕的人都买鲜花，手头紧的人只能买仿真花，而对生活疾苦的人来说，买花是很大的负担。在北韩，花都卖得很贵，平壤更贵。在平壤万寿台上坡上不是建有金日成、金正日两位已故领导人的铜像吗？到万寿台去，一定要向这两尊铜像献花致敬，而在前往万寿台的道路周边有卖花的地方，价格从3万北韩圆到8万北韩圆不等。与此相比，北韩工人一个月的基本工资在3000北韩圆左右，发奖金的时候能领到3万北韩圆到5万北韩圆不等。由此可见，花的价格确实是太贵了。





今天，北韩居民也能在特别的日子或传达心意的时候把鲜花作为礼物送给亲近的人，因此我们期待北韩尽快稳定鲜花价格，让北韩居民都能毫无负担地购买鲜花，送给自己心爱的人。