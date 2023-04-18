《漫话国乐》 北昊晴晴日亮明 / 比翼连理 / 背着爱情

朝鲜王朝中期的著名文人林悌不仅文笔好，性情还自由奔放、风雅潇洒，是当时首屈一指的风流人物，因此也留下了一些和妓女有关的风流韵事。有一次，林悌在奉命前往平安道赴任的途中，特意寻访名妓黄真伊的坟墓，斟酒上坟，还即兴作诗追慕故人，结果这件事在社会上引发了争议，所以林悌还没抵达官府，就被罢免官职了。





林悌还曾将一把扇子送给年幼的妓女，并写了一首诗：





“莫怪隆冬赠扇妓，

尔今年少岂能知，

相思半夜胸生火，

独胜炎蒸六月时。”





意思是说，别怪我在寒冬送给你扇子，你可能太小还不懂，若罹患相思病，深更半夜你的心也会闷得好似冒火一般，会比六月的酷暑还炙热。





林悌和艺妓寒雨的爱情故事也经久不衰，林悌向寒雨求爱时写的时调诗如今依然作为歌词被艺人传唱：





“北昊晴晴日亮明，

无携水备起行程，

原中奖学山凉翌，

寒雨沾躯冻寝情。”





林悌幽默风趣，借此诗歌想试探寒雨的心意，借用寒雨的名字表示自己淋了寒雨，身子冻着了，想在寒雨家里过夜。

《北昊晴晴日亮明 》/ 演唱-Brown Eyed Soul





寒雨也是擅长琴棋书画的艺人，读了林悌的诗，一眼就看破了对方的心思，于是写了一首浪漫的诗应和道：





“何耶与您冬眠呦，

鸳枕翡衾那里收，

正置今日寒雨水，

应融冷骨解弛头。”





这是说，今天您正巧遇到我，我愿意带您进入温暖的房间。





“比翼连理”一词是比翼鸟和连理枝的合成词，意味着真爱至上，取自唐朝诗人白居易的诗《长恨歌》中传颂千古的名句：“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。”这里是指唐玄宗和杨贵妃凄美的爱情故事。





诗中的比翼鸟是古代神话传说中的神兽。相传，比翼鸟雄雌成对，一目一翼，两只紧紧地并列在一起挥动翅膀才能飞翔。连理枝则指两棵树的树干连生在一起，又名相思树、夫妻树。比翼鸟和连理枝都用来比喻夫妻恩爱、生死不离，连理枝还比喻亲密的亲子关系。

《比翼连理》 / 奚琴-花星





爱情是崇高、伟大的，可有的人会因为将爱情放在首位，认为在生命中爱情是最重要的，于是后来被爱情所困扰。这时人们可以放弃爱情，选择自由奔放的人生，或者也可以选择生死不离。女唱歌曲《背着爱情》的主人公则选择了后者：





“把爱情紧紧地捆绑，

背着它翻山越岭，

不知情的人劝我罢休，

放弃爱情，

从此分道扬镳。

可即使中途被爱情压死，

我也绝不放弃爱情。”





不知道大家遇到同样的情况会做出怎样的选择呢？





女唱歌曲在缓慢的节奏下，以细致而清脆的歌喉歌唱，别有一番韵味。今天在这首音乐的陪伴下，大家也可以仔细想想爱情这玄妙的感情。

女唱歌曲还界乐《背着爱情》/ 演唱-金英基（音）、玄琴-李才花（音）