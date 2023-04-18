ⓒ keyeast职业：演员

出生日期：1983年7月29日

出生地：首尔

身高：175cm

血型：B

MBTI：ISFP

学历：韩国艺术综合学校表演学院表演系

出道：电影《唇痕》（2004）





金东旭可谓是“瞬间决定”成为演员的。高三面对未来方向选择时，他考虑了很多职业，发现表演似乎很有魅力，于是匆匆准备了四个月的时间，最终被韩国艺术综合学校表演学院录取，这也说明金东旭天生具有表演细胞。和大部分演员一样，金东旭也是从小人物、独立电影等演起，从而慢慢积累起演技的。初次为观众留下深刻印象，是在经典电视剧《咖啡王子一号店》，这也是金东旭第一部商业性质的作品，他在剧中饰演一个可爱、幽默的男生，获得了观众的一致好评，该剧之后，金东旭便开始成为韩剧中最熟悉的配角面孔。配角生涯虽不及主演辉煌，但好处在于所饰演的角色的多样性，这些经历也是他日后成为主演的坚实基础。金东旭出道以来塑造过无数性格不同的影视剧人物，长期的表演积累，也让他在或阳光积极、或黑暗阴郁的各类角色扮演中表现得游刃有余。





主要代表作：

·电视剧

《有益诈骗》（2023）

《偶然遇见的你》（2023）

《猪猡之王》（2022）

《你是我的春天》（2021）

《那个男人的记忆法》（2020）

《特别劳动监督官赵掌风》（2019）

《客：the guest》（2018）

《自体发光办公室》（2017）

《Riders：抓住明天》（2015）

《下女们》（2014）

《蒲公英家族》（2010）

《咖啡王子一号店》（2007）

·电影：

《怎么就，结婚了》（2019）

《与神同行2：因与缘》（2018）

《侦探2》（2018）

《与神同行：罪与罚》（2017）

《三个夏夜》（2015）

《后宫：帝王之妾》（2012）

《倒计时》（2011）

《猫：看见死亡的两只眼睛》（2011）

《国家代表》（2009）





主要获奖经历：

MBC演技大赏 大奖/月火特别企划剧最佳演员奖（2019）

第12届韩剧盛典 最佳男演员奖（2019）

第14届首尔电视剧盛典 最佳男演员奖（2019）

第38届黄金摄影奖 最佳男配角奖（2018）

第23届春史电影节 最佳男配角奖（2018）

第12届导演剪辑奖 年度新人男演员奖（2009）