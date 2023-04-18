《小说家罗氏的一天》-方贤熙（音 방현희）
2023-04-18
#明星档案 l 2023-05-02
职业：演员
出生日期：1983年7月29日
出生地：首尔
身高：175cm
血型：B
MBTI：ISFP
学历：韩国艺术综合学校表演学院表演系
出道：电影《唇痕》（2004）
金东旭可谓是“瞬间决定”成为演员的。高三面对未来方向选择时，他考虑了很多职业，发现表演似乎很有魅力，于是匆匆准备了四个月的时间，最终被韩国艺术综合学校表演学院录取，这也说明金东旭天生具有表演细胞。和大部分演员一样，金东旭也是从小人物、独立电影等演起，从而慢慢积累起演技的。初次为观众留下深刻印象，是在经典电视剧《咖啡王子一号店》，这也是金东旭第一部商业性质的作品，他在剧中饰演一个可爱、幽默的男生，获得了观众的一致好评，该剧之后，金东旭便开始成为韩剧中最熟悉的配角面孔。配角生涯虽不及主演辉煌，但好处在于所饰演的角色的多样性，这些经历也是他日后成为主演的坚实基础。金东旭出道以来塑造过无数性格不同的影视剧人物，长期的表演积累，也让他在或阳光积极、或黑暗阴郁的各类角色扮演中表现得游刃有余。
主要代表作：
·电视剧
《有益诈骗》（2023）
《偶然遇见的你》（2023）
《猪猡之王》（2022）
《你是我的春天》（2021）
《那个男人的记忆法》（2020）
《特别劳动监督官赵掌风》（2019）
《客：the guest》（2018）
《自体发光办公室》（2017）
《Riders：抓住明天》（2015）
《下女们》（2014）
《蒲公英家族》（2010）
《咖啡王子一号店》（2007）
·电影：
《怎么就，结婚了》（2019）
《与神同行2：因与缘》（2018）
《侦探2》（2018）
《与神同行：罪与罚》（2017）
《三个夏夜》（2015）
《后宫：帝王之妾》（2012）
《倒计时》（2011）
《猫：看见死亡的两只眼睛》（2011）
《国家代表》（2009）
主要获奖经历：
MBC演技大赏 大奖/月火特别企划剧最佳演员奖（2019）
第12届韩剧盛典 最佳男演员奖（2019）
第14届首尔电视剧盛典 最佳男演员奖（2019）
第38届黄金摄影奖 最佳男配角奖（2018）
第23届春史电影节 最佳男配角奖（2018）
第12届导演剪辑奖 年度新人男演员奖（2009）
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