《枯花》 - 朴婉绪 (1)

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我曾经常常去朋友开在酒店地下商街的珠宝店，当然那时比现在年轻多了。回头去看年轻时的时光，有时觉得心满意足，有时却又感觉虚无缥缈，那应该是已经过了四十岁的时候。人一旦开始觉得空虚，不论是面对好好儿长大的孩子们，还是已经得到认可、晋升到管理层的丈夫，都会变得打不起精神；打不起精神，手脚就会开始麻木，浑身无力。





有点儿小钱的朋友突然开了一家珠宝店，得过且过的我虽然什么也不买，却频繁在店里进进出出，可能也与这空虚的内心不无关系。





那时的我们觉得只剩下不断老去的岁月比死亡更可怕。









我在开车前五分钟上了车，坐在窗边的位置。他在出发之前才上车。我并没有看他。在他脱下卡其色风衣放在置物架上的那一刹那，稍微翻起的衣角露出了“伦敦雾”的商标。这种干练的感觉还不错。





我不由自主地想象着自己和他在巴宝莉风衣的衣襟下躲着冷风，一起走进一家相当不错的酒吧，喝起一杯洋酒的情景。我之所以会有这种怪异的想象，似乎是因为他的海蓝宝石，又或者是因为我知道一家一直以来非常想去的不错的酒吧。





오 분 전쯤에 버스에 올라 타 창가에 앉았다.

그는 출발 직전에 올라탔다.





나는 그를 쳐다보지 않았다.

그가 카키색 트렌치 코트를 벗어서 시렁에 얹으려는 찰나

살짝 뒤집힌 옷자락에서 런던포그 상표가 드러났다.

세련된 느낌이 나쁘지 않았다.





나도 모르게 그와 함께 바바리 자락에 찬바람을 묻히고

그럴 듯한 바에 들어가 양주를 한잔씩 하는 상상을 하고 있었다.

내가 이렇게 이상해지는 것은

암만해도 그가 끼고 있는 아쿠아마린 반지와 상관이 있을 터였다.

아니면 꼭 그랬으면 싶은 바를 알고 있기 때문인지도 몰랐다.









小说主人公自嘲说由于不重视传统的侄子夫妇,自己的存在或角色的意义褪色了，就像变得碍手碍脚的韩服一样。 但是和陌生男人偶遇后，她再次获得了活力，感受到了快乐。由此可见，人类的角色可以在与他人的关系中重新塑造，从而让生活重新产生意义。









夜晚的空气有点儿凉。他脱下外套披在我的肩上。我没有拒绝，而是温顺地把身体蜷缩在他的外套里面，似乎早已忘记了自己的年纪。

家里的空气就像刚脱掉的衣服一样熟悉。我一边呼吸着有些潮湿的空气，一边仔细看着他的名片。名片很简单，没有什么职称，只有他的名字和家以及办公室的电话号码。我相信所见即所得，因此对他更有好感了。





밤공기가 냉랭했다.

그가 코트를 벗어 내 어깨에 걸쳐주었다.

나는 마다하지 않고 순순히 그 안에서 몸을 작게 웅숭그렸다.

나이 같은 건 잊은 지 오래다.





벗어놓았던 옷처럼 익숙하고도 눅눅한 내 집 공기를 들이마시면서

그의 명함을 들여다 보았다.

아무런 직함 없이 이름 석자하고 집과 사무실 전화번호만 들어있는 간결한 명함이었다.

내가 그에 대해 뭘 안다고 나는 그게 그답다고 여겨져 더욱 호감이 간다.









作者 朴婉绪（박완서）京畿道人，1931.10.20.~2011.01.22。1970年凭借长篇小说《裸木》（나목）登上文坛。