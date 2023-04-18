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您和伴侣动物一起生活吗？据韩国农林畜产食品部进行的《2022年对动物保护的国民意识调查》结果显示，韩国国民每4人中有1人饲养伴侣动物，且在伴侣动物饲养家庭中，大约75%养的是狗。





伴侣动物饲养家庭大都具备伴侣动物用服装、牵引绳、提包和美容护理工具，并为伴侣动物加入保险。此外，专门介绍伴侣动物相关信息的PetTube视频和携带伴侣动物的旅游商品，吸引了不少伴侣动物饲养者的视线，最近还出现了与在虚拟世界收养伴侣动物的“Meta Seoul Pet”等IT技术相结合的各类活动和服务。那么，北韩的伴侣动物文化与韩国有何不同呢？





有个新词汇叫“Petfam族”，不知听友们有没有听过？“Petfam族”是伴侣动物Pet和家庭Family的合成词，泛指将伴侣动物视为家庭成员的新族群。





北韩的伴侣动物文化鲜为外人所知，但是北韩居民也如同对待家属般对待自己饲养的动物。无论东方还是西方，自古以来就已形成饲养伴侣动物的文化，尤其是上流社会人士无不在家饲养品种优良的动物。随着收入水平的提高，人们对伴侣动物的认识也发生了变化。





韩国和其他发达国家一样，在国民收入水平提高后，逐渐形成将伴侣动物视为家庭成员的文化，最近还将宠物改称为伴侣动物。与此相比，北韩居民大都将伴侣动物视为家畜，但是近几年来，富裕阶层对伴侣动物的认识开始发生变化，将伴侣动物视为可进行情感交流的家人，但这仅局限于富裕阶层，并非普遍的社会现象。





据悉，部分北韩家庭饲养兔子或猴子，但是养的最多的是狗。在现代社会，接受特殊培训的搜救犬、缉毒犬、导盲犬等活跃于专业领域，没有接受严格培训的狗也对主人非常忠诚，对陌生人有很强的警戒心，一旦主人有危险，就会立即保护主人。





北韩最著名的狗是丰山犬。丰山犬于2014年被北韩指定为国犬，是北韩的国家象征之一。此外，北韩还将丰山犬相关文化列入国家非物质文化遗产名录，并举行选拔最优秀丰山犬的品评会。特别值得一提的是，北韩为保持丰山犬原种而建造了丰山犬专业饲养农场，并在高校设立丰山犬研究所等，致力于繁殖丰山犬原种。





在北韩，养狗的最大目的是防贼防盗，看家防盗和忠于主人是获得宠爱的前提。此外，有些北韩居民会送给新婚夫妻一只狗，以期日后用于补贴生计，如果这只狗生下小狗，这对夫妻也会把小狗送给亲友或邻居。





近几年来，北韩富裕阶层在家里饲养小狗或小猫，并把牠们视为家庭成员，但是北韩当局不允许民众在家里饲养丰山犬。1956年北韩将丰山犬列入国家非物质文化遗产名录；1963年北韩国家主席金日成下令保护丰山犬原种；1968年建造并运营丰山犬原种饲养场，以繁殖丰山犬原种；2014年将丰山犬指定为国犬。由于丰山犬是代表北韩的国犬，北韩居民不得将其作为伴侣动物在家中饲养。





2000年南北韩在平壤举行首脑会谈时，韩国总统金大中将珍岛犬作为礼物送给北韩国防委员会委员长金正日。其实，直到20世纪80年代初期，北韩几乎没有出于爱好而养狗的人。其原因是北韩当局将养狗视作资本主义社会富裕阶层颓废奢侈的产物。





北韩指责资本主义社会不择手段地挣钱，并人为地创造非人性化需求，使人类物质生活日趋畸形化；并谴责资本主义社会为饲养伴侣动物花费巨资。1992年，北韩大众杂志《千里马》刊载题为“变成富豪的伴侣动物”的文章，调笑戏谑西欧国家厚爱狗或猫甚于人的社会百态。比如，有些狗或猫继承主人的巨额遗产。文章还将主人给狗洗澡穿衣、喂高级狗粮等行为视为资本主义社会最大的弊病之一。





据悉，北韩从20世纪80年代后期开始使用“宠物”一词。北韩在筹办1989年平壤世界青年学生庆典之时下令有关部门不要阻止民众饲养宠物狗。之后，北韩民众开始饲养伴侣动物。2001年，北韩大众杂志《千里马》发表文章称，狗是有助于改善人类情绪的家畜，并详细介绍狗的特点、生活习性以及饲养注意事项等，这意味着北韩政权对伴侣动物的认识发生了变化。





以世界青年学生庆典为契机，世界各国的文化产品开始流入北韩，20世纪90年代中后期，北韩为克服粮荒和经济困难而进行苦难行军后，人们的生活条件发生了变化。当时，北韩居民为了生活，把家里能卖的东西全都拿出去卖，而且只要是能赚钱的事就都干，甚至有人与中国进行非法贸易。在此过程中出现了不少积累起财富的人。





苦难行军结束后，积累起财富的北韩新兴富豪开始购买奢侈品，且韩国等外国电影和电视剧也在这个时候流入北韩。由于在韩国等外国视频中经常出现在家中饲养宠物狗的情景，北韩居民也开始饲养伴侣动物，需求最多的是能在室内饲养的小型宠物狗。





据悉，已故北韩国家主席金日成生前也养过狗，已故国防委员会委员长金正日则向中央动物园赠予其饲养的100多只宠物狗。在北韩最高领导人等部分上流阶层之间形成的宠物狗文化，逐渐扩散到富裕阶层，目前也有一般民众在家中饲养伴侣动物。





北韩于1975年开设外汇商店，以吸收派驻北韩的外国人、从日本返回北韩定居的旅日朝鲜人总联合所属北送同胞和海外派遣劳动者所持有的外汇。起先，外汇商店主要卖烟酒等嗜好品，但是从20世纪90年代末期开始出售小型犬，这可能是因为一些人通过购买和饲养宠物狗来炫耀其财富或社会地位。





2001年8月19日，旅日朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》发表文章称，2000年南北韩首脑会谈结束后，平壤市民开始流行养狗，假日有很多人带着伴侣狗到大同江畔等地散步，这意味着确实有很多平壤市民在家中养狗。据悉，北韩当时在平壤增建了9处相当于动物医院的兽医防疫哨所。由此可见，对动物医院的需求也相对上升。





在韩国，随着伴侣动物饲养家庭的增多，很多人都希望成为伴侣动物专家，相关培训机构也呈增加趋势，并衍生出了伴侣动物行为矫正师、伴侣动物康复训练员等新职业。目前，北韩也有很多人遛狗。在2020年北韩图书出版展会相关报道中，《训狗指导书》和《101种训狗技巧》等书籍格外引人注目。那么，北韩是否也有相关专家或行业呢？





北韩也有研究狗的专家。如果说韩国最著名的动物训练师是姜亨旭，那么北韩最著名的则是农业研究院畜产学研究所所长玉进英博士。北韩劳动党机关报《劳动新闻》曾多次介绍被称为国犬丰山犬专家的玉进英博士，但他不是动物训练师，其职业与训狗有一定的距离。此外，北韩有专门饲养丰山犬的育种家。





韩国政府为防止遗弃动物事件的发生、帮助人们找回走失的伴侣动物，从2014年开始实施动物登记制度。因此，正如韩国政府向所有国民发放具有居民登录号码的居民登录证，家中饲养的伴侣狗也必须申领动物登记证。此外，韩国统计厅从2020年起在每五年一次的人口住宅总调查中，纳入了伴侣动物相关项目。





特别值得一提的是，韩国政府于1991年出台《动物保护法》，以规范伴侣动物所有者和管理者的行为、防止虐待动物，以保护动物权益。从今年4月27日起，若不向伴侣动物提供最起码的饲养空间和食物，违反饲养、管理义务导致伴侣动物死亡，将处以三年以下监禁或3000万韩元以下罚款。





随着伴侣动物有关制度和认知发生变化，相关产业也在蓬勃发展。韩国农村经济研究院表示，2021年国内伴侣动物相关市场规模已超过3万亿韩元，2027年有望扩大至6万亿韩元。相形之下，北韩的伴侣动物产业尚处于起步阶段。





北韩居民大都居住在公寓等公共住宅。因此，大型犬的人气不如小型犬，很多人喜欢能在室内饲养的小型犬。北韩朝鲜女性民主同盟机关刊物《朝鲜女性》在2019年5月号上刊载了关于选购宠物狗的文章。北韩居民能选购自己喜欢的宠物狗，意味着北韩的伴侣动物市场已基本形成，但是生产、销售伴侣动物用品和饲料等产品的相关产业尚不成熟。





尊重动物、爱护动物、善待动物和有能力饲养动物是形成伴侣动物文化的基本元素。在此，我们期待北韩尽快形成伴侣动物文化，并早日与韩国展开相关产业的交流。