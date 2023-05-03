篮板球 (리바운드)

导演：张抗俊

编剧：权胜辉/金恩熙

主演：安宰弘/李信永/郑珍云/金泽/郑建周/金珉/安智浩

类型：剧情

片长：122分钟

上映日期：2023年4月5日

其他片名：Rebound





剧情概要：

阳贤（安宰弘饰）曾是一名篮球运动员，他被任命为面临解散危机的釜山中央高中篮球队的教练。然而全国大赛首场比赛便要对阵最强队龙山队，结果惨败收场，学校也开始着手商议解散校队的事宜。但失败也激发了阳贤的斗志，他回想起自己高中时期曾成为MVP的辉煌，于是召集了六名队员，决心重整旗鼓。六名队员分别是——

备受关注的天才球员，但因心理障碍陷入低谷的起范（李信永饰）；

因伤放弃篮球梦想的全能型小前锋奎赫（郑珍云饰）；

具有惊人弹跳力的足球运动员、神力中锋顺圭（金泽饰）；

从未打过正式比赛的街头篮球大前锋强浩（郑建周饰）；

打篮球七年却从未正式上场的万年替补在润（金珉饰）；

对篮球怀有满腔热情、自诩迈克尔·乔丹的振旭（安智浩饰）。

阳贤带领这支被所有人看扁的队伍，在全国高校篮球赛八天赛程中，创造了奇迹！





相关花絮：

《篮板球》是根据2012年的真实事件改编而成。导演张抗俊在接到制片方拍摄提议时，得知这是真实发生过的事后，也颇为震惊，同时也被深深感动，于是决定执导。影片两位编剧也赫赫有名，权胜辉曾为电影《共助》、奈飞原创韩剧《苏里南》等创作剧本，且均是根据现实改编，因此有着丰富的经验，同时他笔锋强硬，从而充分赋予了影片人物的力量。另一位编剧金恩熙则是韩剧迷无人不知的大红人，《王国》系列、《信号》等享誉全世界的电视剧均出自其手，逻辑缜密，故事展开行云流水。强大的制作班底，加之以安宰弘为首的一众实力派青年演员的精彩演绎，使得该片在上映后获得了良好的口碑。