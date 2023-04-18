《漫话国乐》 盲人父亲跟邻里讨奶 / 秋月满庭 / 沈盲人重见光明

盘索里《沈清歌》讲述了孝女沈清的感人故事。故事讲的是沈清为了让盲人父亲重见光明，不惜将自己卖给船夫，自愿成为祭品，跳进了大海。皇天不负有心人，沈清的一片孝心感动了天地，这篇故事最终以沈清起死回生、重返人间并被封为皇后，沈清的父亲乃至天下所有的盲人重见光明的结尾完美收官。不过这种结局是传说故事里才有的。到了现代，很多人对沈清的做法不以为然，对她的做法并不理解和赞同。他们认为，生命是宝贵的，即使是为了让父亲重见光明，但牺牲自己的性命这种做法并不可取。大家如何认为呢？

盘索里《沈清歌》中的“盲人父亲跟邻里讨奶”/ 演唱-吴贞淑名唱，长鼓-金清满





在《沈清歌》中，沈清出生后没过几天，母亲便因生产过世了，因此盲人父亲不得不独自担负起养育女儿的重任。而在没有孩子前，沈盲人日常全靠太太过活，所以太太的离世给沈盲人造成了巨大的冲击。孤单困苦、无依无靠，还得养育孩子，真不知如何过日子，残酷的现实让他一度想寻死跟着太太去了。好不容易回过神来，发现吃不到母奶的孩子整夜哇哇哭得嗓子都哑了。当时也没有奶粉什么的，所以等到天亮，沈盲人就抱着女儿急急忙忙出了门，四处寻找妇女给女儿喂奶。可幸的是，村里的妇女们都非常同情父女的处境，都乐意给沈清喂奶。当女儿吃饱了，安静下来不哭了，沈盲人便下决心今后无论如何，都要好好地照顾孩子。在给沈清讨奶的过程中，沈盲人因邻里的温情深受感动，因而重新振作了起来。





后来，沈清重返人间成为了皇后，日以继夜惦记着只身在家乡的父亲，所以每当她看到大雁往家乡的方向飞去时，都希望大雁能帮她把家信送给父亲。想到这里，沈清更加思念父亲，热泪不停地流下来。

盘索里《沈清歌》中的“秋月满庭” / 演唱-成昌顺名唱，长鼓-崔佑七（音）





《沈清歌》的结局也完美动人，日夜思念的父女因沈清邀请全国各地的盲人参加宫里的宴会而重逢。宴会当天，沈盲人被传去叩见皇后，当他踏进皇后寝宫的门槛时，突然听到皇后高呼“哎呀，父亲啊！”。沈盲人想知道对方究竟是谁，不禁眨了几下眼，突然眼前一亮，双目复明。沈盲人亲眼目睹以为早已离开人世的女儿成了皇后并出现在自己的眼前，他欣喜若狂，激动地将之前使用的拐杖甩了出去，手舞足蹈的同时，还唱起歌来。这一段也是非常的感人。

盘索里《沈清歌》中的“沈盲人重见光明”/ 演唱-赵相贤名唱，长鼓-朴春孟（音）