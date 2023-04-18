ⓒ Inn company职业：歌手/演员

生日：1981年3月3日

出生地：首尔

血型：A

身高：160cm

MBTI：ESFJ

学历：高丽大学文科学院法语法文系

出道：S.E.S.专辑《I’m Your Girl》（1997）





柳真可谓是韩国演艺圈中的“元祖”偶像演员。1997年，当时已移民关岛的她在偶然的机会中成为H.O.T.经纪人的翻译，随后得到SM娱乐的赏识，同一年加入了S.E.S.的培训中，并在短短几个月之后便发行专辑，正式成为偶像歌手。出道之初，柳真的高颜值及欧美范儿不仅让她成为组合中人气最高的成员，在当时的歌坛中也是最为吸引目光的存在。随着S.E.S.活动的结束，柳真开始进行SOLO音乐活动，并开始尝试表演。她主演的第一部影视剧作品《人鱼公主》在当时获得了一致好评，这也让她决定将演艺事业的重心转向表演。如今的柳真演技愈发纯熟，近些年主演的周末家庭剧也取得了极高的收视率，深得观众喜爱。柳真的演艺事业节奏张弛有度，在兼顾事业的同时，她也极其注重家庭，成为人们眼中的完美女星。





代表作品：

·电视剧

《顶楼》（共三季，2020～2021）

《拜托了，妈妈》（2015）

《我们可以相爱么》（2014）

《百年遗产》（2013）

《和平公主减肥史》（2011）

《面包王金卓求》（2010）

《制造情缘》（2009）

《三个爸爸一个妈妈》（2008）

《真的真的喜欢你》（2006）

《美妙人生》（2005）

《最后之舞》（2004）

《人鱼公主》（2002）

·电影：

《纸花》（2020）

《瑜伽学院》（2009）

《浪漫岛屿》（2008）

《那男子的书198页》（2008）

《无法阻挡的婚姻》（2007）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 中长篇电视剧 最佳演技女演员奖（2020）

KBS演技大赏 长篇电视剧 优秀女演员奖（2015）

KBS演技大赏 男女连续独幕剧（2011）

KBS演技大赏 特别企划长篇电视剧 优秀女演员奖（2010）

SBS演技大赏 新星奖（2004）