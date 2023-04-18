《小说家罗氏的一天》-方贤熙（音 방현희）
2023-04-18
#明星档案 l 2023-05-09
职业：歌手/演员
生日：1981年3月3日
出生地：首尔
血型：A
身高：160cm
MBTI：ESFJ
学历：高丽大学文科学院法语法文系
出道：S.E.S.专辑《I’m Your Girl》（1997）
柳真可谓是韩国演艺圈中的“元祖”偶像演员。1997年，当时已移民关岛的她在偶然的机会中成为H.O.T.经纪人的翻译，随后得到SM娱乐的赏识，同一年加入了S.E.S.的培训中，并在短短几个月之后便发行专辑，正式成为偶像歌手。出道之初，柳真的高颜值及欧美范儿不仅让她成为组合中人气最高的成员，在当时的歌坛中也是最为吸引目光的存在。随着S.E.S.活动的结束，柳真开始进行SOLO音乐活动，并开始尝试表演。她主演的第一部影视剧作品《人鱼公主》在当时获得了一致好评，这也让她决定将演艺事业的重心转向表演。如今的柳真演技愈发纯熟，近些年主演的周末家庭剧也取得了极高的收视率，深得观众喜爱。柳真的演艺事业节奏张弛有度，在兼顾事业的同时，她也极其注重家庭，成为人们眼中的完美女星。
代表作品：
·电视剧
《顶楼》（共三季，2020～2021）
《拜托了，妈妈》（2015）
《我们可以相爱么》（2014）
《百年遗产》（2013）
《和平公主减肥史》（2011）
《面包王金卓求》（2010）
《制造情缘》（2009）
《三个爸爸一个妈妈》（2008）
《真的真的喜欢你》（2006）
《美妙人生》（2005）
《最后之舞》（2004）
《人鱼公主》（2002）
·电影：
《纸花》（2020）
《瑜伽学院》（2009）
《浪漫岛屿》（2008）
《那男子的书198页》（2008）
《无法阻挡的婚姻》（2007）
主要获奖经历：
SBS演技大赏 中长篇电视剧 最佳演技女演员奖（2020）
KBS演技大赏 长篇电视剧 优秀女演员奖（2015）
KBS演技大赏 男女连续独幕剧（2011）
KBS演技大赏 特别企划长篇电视剧 优秀女演员奖（2010）
SBS演技大赏 新星奖（2004）
2023-04-18
2023-04-14
2023-04-18