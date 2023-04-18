《枯花》 – 朴婉绪 (2)

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看到急忙赶来的他，我又开始哭起来。我也不知道自己为什么那么能掉眼泪。他一只手握着方向盘，一只手轻轻拍着我的肩膀安慰我。

兽医治疗的时候，小狗发出更加凄惨的叫声。我干脆躲在他的怀里，捂着耳朵抽泣着。虽然我自己也觉得再没有比这更拙劣的表演了，但却无法停止这甜丝丝的哭泣。

兽医一边给我们看从小狗嗓子眼里取出的鱼刺，一边说见过很多小朋友担心小狗而哇哇大哭，却还是第一次看到跟着一起落泪的老奶奶。









女儿所谓的激情，应该是指在那个时候蒙蔽了我的双眼、让我眼里只有一个男人的那种盲目力量吧。说那是激情也好，情欲也罢，但现在我虽然喜欢赵博士，心里却没有那种情感。恋爱的感情跟年轻时是一样的， 却唯独少了情欲。靠着情调撑起来的恋爱不过是一种作秀罢了。我和他之间也是如此，除了作秀，别无其他。

因为没有情欲的蒙蔽，所有的东西都看得一清二楚。不论外表再怎么时尚帅气，那不可避免的衰老也根本不可能视而不见。





그 시절 내 눈을 가리고 오로지 한 남자만 보이게 한 그 맹목의 힘을

딸은 정열이라고 하는 것 같았다.

정열이라 해도 좋고 정욕이라 해도 좋았다.





지금 조 박사를 좋아하는 마음에는 그게 없었다.

연애 감정은 젊었을 때와 조금도 다르지 않은데 정욕이 비어 있었다.

정서로 충족되는 연애는 겉멋에 불과했다.

나는 그와 그럴듯한 겉멋을 부려본 데 지나지 않았나보다.





정욕이 눈을 가리지 않으니까 너무도 빠안한 모든 것이 보였다.

아무리 멋쟁이라고 해도 어쩔 수 없이 닥칠 늙음의 속성들이

그렇게 투명하게 보일수가 없었다.









主人公选择离别有两个理由。她希望坚持自己的价值观，除了感情，身体上的交流也要满足才是真正的爱情。而且她也不愿意自己的爱情被精于算计的女儿和那个儿媳所利用。也就是说，她不想自己的爱情被破坏，同时希望拥有自主的生活，所以选择了分手。小说家朴婉绪是谈论老年文学时必须提到的一位作家，她本人一直到进入老年期也在积极创作。这部《枯花》就是她在六十五岁时写的，因此包含了只有在老年时期才能拥有的看待世界的视线、感性和智慧。









最后见到他的那一天，我对他说正在办去美国的手续，可以的话，打算在那儿待久一些。我轻轻把手叠在他带着戒指的手上，说我已经做了一次寡妇，已经够委屈了，不想再做可能会第二次守寡的决定。

我说得很委婉，但他会不会难以接受呢？我观察着他的神色，却什么也读不出来。





그를 마지막으로 만난 날,

곧 미국 갈 수속중인데

될 수 있으면 오래 머물 거란 얘기를 하고 나서,

그의 반지 낀 손 위에다가 내 손을 정성스럽게 포개면서

한 번 과부 된 것도 억울한데

두 번 과부 될지도 모르는 일은 저지르고 싶지 않다고 말했다.





완곡하게 말한다는 게 심하게 들리지는 않았을까,

눈치를 살폈지만 아무 것도 읽어낼 수 없었다.









作者 朴婉绪（박완서，京畿道人，1931.10.20.~2011.01.22），1970年凭借长篇小说《裸木》（나목）登上文坛。