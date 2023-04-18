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5月8日是韩国的父母节。每年这一天早上，子女会为父母佩戴康乃馨，并送上精心准备的礼物来感谢养育之恩，然后一起共享美食等，欢度美好时光。那么，北韩是否也有父母节呢？





今年是韩国第51个父母节。北韩没有父母节，但是将11月16日定为母亲节，并举行盛大的庆祝活动。北韩的母亲节是2012年设定的。北韩国务委员会委员长金正恩执政后首个设定的节日就是母亲节。那么，为什么将母亲节定为11月16日呢？1961年11月16日，北韩国家主席金日成召开第一届全国母亲大会，发表了题为《母亲在子女教育中的任务》的演讲。金正恩在执政初期借用其祖父金日成形象，强调其继承政权的正统性，并于2012年将11月16日设定为母亲节。





11月16日是已故北韩国家主席金日成在1961年举行的第一届全国母亲大会上发表演讲的日子。在当天的演讲中，金日成强调已婚女性必须为社会主义建设积极展开外部活动。2012年被推举为北韩劳动党第一书记和国防委员会第一委员长的金正恩在执政头一年将其祖父金日成发表演讲的11月16日设定为母亲节。





韩国的父母节原先也叫母亲节。当时，韩国政府为抚慰在韩战期间失去丈夫、独自养育子女的女性而于1956年将5月8日设定为母亲节，1973年扩大其意义，改称为“父母节”，但是北韩仍使用“母亲节”这一名称。在北韩，“父母”一词不是对人人都能称呼的，因为“父母”是领袖的代名词，北韩不能将母亲节改为父母节。此外，北韩经常强调在家庭成员中，母亲比父亲重要，因此不得不将这一天叫作母亲节。在北韩，将已故国家主席金日成称为“父母领袖”，将已故国防委员会委员长金正日称为“父亲将军”。如此这般，“父母”和“父亲”是用于最高领导人的偶像化单词。北韩国务委员会委员长金正恩将11月16日设定为母亲节意在通过贯彻其祖父金日成和父亲金正日的遗训，巩固最高领导人的地位。不论如何，北韩每年都在母亲节举行盛大的纪念活动和庆祝活动。





每到母亲节，北韩举行许多活动。北韩由国家策划举办所有节日活动，母亲节活动也不例外。北韩在母亲节举行讲述领袖如何关照民众生活的演讲会和称颂领袖的音乐会、文艺表演。此外，北韩劳动党机关报《劳动新闻》发表文章，强调女性的角色，北韩朝鲜中央电视台制作特别节目，介绍活跃于各领域的女性，并播放和女性相关的艺术电影等，通过多种多样的方式纪念母亲节。每到母亲节，北韩总会通过官方电视台播出有关母亲和女性的节目以及庆祝母亲节的各种文艺演出节目。





母亲节是花店的销售旺季。各家庭和职场向母亲和女性赠送对其辛劳表示感谢的花束，北韩的子女通常将化妆品作为礼物送给母亲。在北韩，母亲节不可或缺的是叫作“祝贺状”的明信片。每到母亲节，子女都会寄给母亲“祝贺状”，有些晚辈亲戚也会寄送“祝贺状”。与韩国不同，北韩寄送叫作“祝贺状”的明信片，而且每年11月16日母亲节到来之际，北韩当局会发行明信片。北韩不像韩国那样人人都可用电脑直接制作明信片，因此，包括母亲节“祝贺状”在内，北韩所有的明信片都是由国家制作发行的。母亲节“祝贺状”上印有“庆祝母亲节”等字样和各种图案。总之，北韩还通过向母亲寄送“祝贺状”的方式来纪念母亲节。据悉，用多样的字体写着“庆祝母亲节”等字句的“祝贺状”是由北韩顶级美术家们制作的。





被指定为法定节假日的母亲节是北韩全体居民热烈庆祝的节日。那么，北韩为何如此强调母亲节呢？北韩当局对母亲的最大诉求是多生孩子，并把他们养大后送到人民军队。据悉，北韩向生育三个孩子的母亲授予“努力英雄”称号。北韩最高级别的表彰是“共和国英雄”和“努力英雄”，而北韩向数千名母亲授予“努力英雄”称号和“功劳奖牌”，其原因在于她们生育了许多孩子。最近，低生育率成为韩国最大的社会问题之一。北韩的人口也在减少，这衍生出劳动力短缺和服役人数减少等问题。因此，北韩为保持100万以上的兵力而要求女性多生孩子，并把他们养大后送到人民军队。





目前，北韩鼓励女性多生孩子。随着长年遭受国际社会强有力制裁和参与经济活动的女性人数大幅增加，低生育率成为北韩严重的社会问题，因此生育许多孩子的母亲在北韩被称为“母性英雄”。劳动力短缺的北韩向生育7～8个孩子的女性授予“母性英雄”称号，北韩国务委员会委员长金正恩还直接访问生下多胞胎孩子的家庭，并将其宣传为“国家的喜事”。





近几年来，北韩还向生育三胞胎孩子的家庭免费供给食品和药品，并优先分配住房等，给予多种优惠。但是北韩女性角色并不局限于生育孩子。北韩当局还要求女性进入社会工作。随着产业化进程的加快，北韩有必要以女性来弥补所需的劳动力，并向兼顾家庭和职场的女性授予“模范奖”。此外，北韩女性还要负责小区清洁维护，农事繁忙的时候经常被动员到农村去做农活，有时要带些吃的东西到建设现场去展开服务活动等，北韩强调女性必须履行上述多种社会责任。





1945年，北韩成立了“朝鲜民主女性同盟”。31岁至55岁的专职家庭主妇必须义务性加入的“朝鲜民主女性同盟”作为北韩劳动党主导的全国性妇女组织，其目的旨在从家庭开始贯彻党的政策。“朝鲜民主女性同盟”中央委员会下设组织部、宣传部、群众运动部、儿童教育部、国际部、总务部和后勤部，各市、道、郡、洞、里等行政区域都设有分会，成员们必须积极参加政府和人民经济各部门的工作。对此，北韩政权提出妇女解放、男女平等等口号，但其目的在于动员女性劳动力。





尽管如此，北韩国务委员会委员长金正恩执政后，除设立母亲节外，还在3月8日国际妇女节等与女性相关的节日举行盛大的活动，北韩媒体则介绍活跃于社会各领域的女性，但是北韩女性的社会地位仍未能得到显著提升。





北韩虽然强调男女平等，但是对男人分担家务一事却只字不提，认为做家务是女人的本分。目前，北韩妇女还要负责解决家属的生计问题，很多人到集市去挣钱扶养丈夫、养育子女，但是北韩当局回避现实，只是空喊“男女平等”口号。总之，与北韩妇女在家庭中扮演的角色相比，女性地位尚未能得到相应的评价。





20世纪90年代中后期，北韩为克服粮荒和经济困难而进行“苦难行军”后，许多家庭仅靠丈夫的收入难以维持生计，因此妇女们不得不挣钱贴补家用，并在此过程中形成买卖粮食和各种生活用品的集市。随着集市规模的扩大和对北韩经济影响力的增大，女性的社会地位也有所提升。





北韩将女性称为“社会主义之花”、“家庭之花”，而在集市展开经济活动、勇于挑战、积极进取的北韩女性为绽放“人生之花”进行着准备工作。因此，今后若能营造尊重女性的社会氛围，北韩将可实现真正的妇女解放和男女平等。