少年男团The Wind清爽出道 成员平均仅16.8岁

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新人男团The Wind 15号在首尔举行出道Show Cace，七名成员正式与大众见面，展开组合音乐活动。





The Wind是男团HIGHLIGHT经纪公司创立的音乐厂牌Around Us推出的首个男团，最大特征为所有成员均不到20岁，平均年龄只有16.8岁。成员朴遐柳赞充满自信地表示，驾驭清爽风格的音乐将是组合的强项。成员崔瀚彬表示，这一年龄段所能展现的“清爽感性”便是组合所追求的“Youth-teen”。The Wind标榜“所有成员均为主唱”，因此演唱实力也成为组合的一大竞争力。





The Wind出道专辑《Beginning：The Wind Page》于15日傍晚6时发行，专辑既是The Wind音乐篇章的第一页，也融入了练习生时期成员们经历的刻苦历程及渴望出道的心愿。主打歌《ISLAND》是一首传递希望和勇气的歌曲，歌曲旋律抓耳、歌词朗朗上口，再加上成员们极富清凉感的演唱，让人过耳不忘。此外，专辑还收录了《带着光给你》、《我可以》、《重逢》这三首或欢快、或抒情的歌曲，从多个方面展现了The Wind成员的音乐表现力。