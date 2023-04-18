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近几年来不是在全球范围内掀起了韩剧热潮吗？北韩也是如此。很多脱北居民表示，他们在北韩的时候看过韩剧，并通过韩剧提高了对韩国社会的认识。





2020年，北韩颁布《反动思想文化排斥法》，禁止民众之间散播、观赏、收听来自韩国的影视或音乐作品，违者将被处以重刑。今年1月，北韩第14届最高人民会议第8次会议则通过禁止使用韩国式语调和称呼等，用法律抵制韩流的《平壤文化语保护法》，进一步加大对社会的管控力度。其原因在于电视剧是反映当代社会的一面镜子。





韩国有很多影视频道，也有通过互联网实时为用户提供电视剧、电影、综艺等各种媒体内容服务的OTT，但是北韩并非如此。在北韩，能在全国范围内收看的电视频道只有北韩朝鲜中央电视台。平壤市民还能收看影视、教育频道，但是自制节目很少，没有选择的余地。节目编排最多的是新闻和现场采访，电视剧制作数量很少，且播放电视剧的时间段受到限制。此外，平壤市民虽然能收看国外电视剧，但是播放国外电视剧牵扯到版权问题，因此大都反复播放同样的电视剧，其他地区居民难以直接收看国外电视剧或电影。





目前，情节剧、律政剧、医疗剧、刑侦推理剧和以丧尸、鬼怪、病毒等为题材的恐怖剧等形式多样的韩国电视剧都在海外热播。其中，情节剧的内容少不了女主人公藏有出生的秘密、患有不治之症或遇到英俊、富有、能干的男士。那么，北韩是否也制作这样的电视剧呢？





北韩的电视剧都是“成长剧”。一般来说，“成长剧”讲述一个心理不成熟的人逐渐形成健康、成熟人格的过程。举例来说，某电视剧讲述对党的政策认识极为肤浅的主人公在责任书记的协助下提高政治觉悟的过程。北韩有很多以孤儿为主人公的电视剧，该电视剧的主人公也是孤儿出身，强调他在党和祖国的关照下长大成人。在北韩所谓的“精神理论体系”中，“社会主义大家庭论”强调生活在社会主义制度下的民众都是由领袖赋予“精神生活”的家族共同体，如果周边有身体疼痛、生活疾苦或失去父母的人，我们必须给予帮助或予以收留。因此，北韩经常制作关于养父、养母和为养育领养的孩子而未能结婚的母亲为题材的电影或电视剧。





韩国电视剧对经济社会的影响力不容小觑。原创韩剧《鱿鱼游戏》揭露了阶级分化、贫富悬殊等社会问题。《鱿鱼游戏》参加者们穿的绿色运动服和游戏工作人员穿的连体裤成为万圣节的热门服装，在《鱿鱼游戏》中亮相的铁皮饭盒和韩式焦糖饼制作套装等成为全球热销商品。随着韩剧的人气高涨，主人公在剧中穿的服装和佩戴的背包、手提包和装饰品等经常被抢购一空，而且很多人到电视剧拍摄场地去拍照留念。如此这般，韩剧拍摄场地已成为国内外游客造访的旅游景点。那么，北韩的情况如何呢？





北韩时而也有人气电视剧，但是观众只模仿主人公的语调和动作，不像韩国这样购买主人公在剧中穿的服装和佩戴的装饰品。此外，北韩因旅行受到限制，民众难以到电视剧拍摄场地去观光旅游。特别值得一提的是，最近在北韩的电视剧里也出现了植入式广告。在《壬辰年的采参人》这部电视剧中，采参人为守护人参而与日军作战，在战争结束后采参人返回故乡的场面中，山参缓缓升空，并植入贸易公司和制药公司的广告。除电视剧外，最近北韩还在科幻电影中植入特定公司的广告等，在金正恩时代，植入式广告已成为一种新的趋势。





2007年，韩国放送公社KBS电视台播放了北韩朝鲜中央电视台制作的电视剧《死六臣》。该剧作为韩国KBS电视台策划、北韩朝鲜中央电视台制作的极端现实主义历史剧，讲述朝鲜王朝时期密谋世宗大王的孙子端宗复位，但最终功亏一篑而被处决的六名忠臣的故事。《死六臣》因当时人气火红的北韩演员赵明爱出演而引人关注。北韩演员的演技像似在演话剧而令韩国观众感到有些做作，但是演出极具分量的作品。历史剧在北韩很有人气，但是北韩没有古装剧。北韩强调历史剧和历史电影必须基于历史事实，因此北韩从不制作古代与现代融合的古装剧。有些逃离北韩、定居韩国的脱北居民说，历史剧怎能造假呢？万万不可造假。





北韩电视剧主人公的职业随着时代有所不同。已故北韩国家主席金日成时代是抗日革命游击队队员、农民或工人；已故国防委员会委员长金正日时代是军人、青年突击队队员或各种建设现场工人；进入金正恩时代后，改为教师和科学家。特别值得一提的是，在2016年播放的电视剧《珍惜》中，还带有一部分讲述男女间微妙关系的场面，这与过去北韩将重点放在制作宣传其体制优越性的电视剧上有很大差别。2013年播放的北韩电视剧《少年探索者》讲述中学生们通过友善的竞争为参加科幻大赛进行准备的故事。以憧憬未来的青少年为主人公的电视剧给人以前所未有的新鲜感。





此外，北韩国务委员会委员长金正恩时代的电视剧在技术层面也有很大的变化。与过去相比，场景变得华丽，而且添加了有趣因素。此外，镜头走位和拍摄角度今非昔比，还使用电脑图像和电脑特效。过去，北韩使用对一个场景进行连续拍摄很长时间的长镜头，但是最近使用拍摄时间较短的短镜头和变焦距推拉拍摄等多种技法。





2017年，北韩朝鲜中央电视台播放了新电视剧《北方的彩霞》。该剧讲述登场人物围绕矿石提炼厂建设方式和缩短工期发生纠葛的内容。当时，北韩试图通过速度战尽快完成矿石提炼厂建设项目，并在该电视剧中反映了这一国家政策。2021年，北韩朝鲜中央电视台重新播放名为《白金山》的电视剧。《白金山》作为1995年首次播放的电视剧，其背景为菱镁矿储量丰富的咸镜南道龙阳矿山。1961年，北韩国家主席金日成对龙阳矿山进行现场指导时表示菱镁矿像金子一样贵重后，将其取名为“白金山”。电视剧《白金山》是根据20世纪70年代志愿参加龙阳矿山采矿项目的九名退役军人的真实故事改编的电视剧。那么，北韩在26年后重新播放该剧的原因何在呢？





金文昌作为工人出身的作家，非常写实地描写现场氛围，因此《白金山》在1995年首次播放时就人气火爆。最近，北韩朝鲜中央电视台重新播放该剧是认为在长期遭受国际制裁的情况下，有必要激励民众志愿参加采矿活动。菱镁矿是生产武器的主要原料，且20世纪70年代，北韩有很多年轻人志愿参加龙阳矿山采矿活动，但是现在并非如此，因此北韩试图通过重播该剧营造年轻人志愿参加采矿活动的氛围。今天，北韩创作电视剧的技巧虽然有所变化，但是电视剧的主题将难以发生变化。





近几年来，韩国经常创作以北韩为题材或背景的电影、电视剧和网络漫画，且其内容大都是南北韩经对立与隔阂后最终实现和解，并朝向共同的目标齐心协力、勇往直前。在此，我们期待南北韩在现实中也能和电影、电视剧、网络漫画的内容一样实现和解、合作，共同谱写和平、繁荣的韩半岛历史新篇章。