《漫话国乐》 踩田歌 / 石磨歌 / 瀛洲十景歌

济州岛因石头多、风多、女人多而被冠以“三多岛”的称号。如今，济州岛以独特的自然风光、文化以及交通方便等诸多魅力和优势，深受海内外游客的欢迎。而古代就不一样了，济州岛离陆地甚远，在特殊的环境下，各方面远不及内陆地区。如作为火山岛，黑色的多孔玄武岩到处皆是，土地也由玄武岩构成，下雨不积水，不适合种田，因此济州岛自古以来以种旱田为主。如果您去济州岛会发现田埂上有很多以玄武岩打成的石墙，这是用开垦旱田时从地里挖出来的石头来筑造的，主要用来区别自家和别家田地的标志、防止土壤侵蚀以及防风。每年春季播种时，济州岛春季风格外大，播种的种子会很容易被风吹走，所以在济州岛耕田时还有一个特别的流程，播种后把牛马赶进田里，由牛马来踩田，这样种子得以顺利扎根，这时唱的劳动谣就是《踩田歌》。

济州民谣《踩田歌》/ 演唱-高太平、玄甲峰（音）





就像刚才介绍的踩田流程一样，在济州岛务农有诸多难处。首先开垦田地时要把数不尽的石头一一挑出来，播种后还得赶牛马踩田，和陆地相比要付出加倍的辛劳。





还有，济州岛的农活以妇女为主。济州岛女人多，不是因为女性的出生率高于男性，而是男性早逝的几率更高。济州岛四面环海，男人大多从事渔业，主要靠捕鱼谋生。从前，大多是乘坐小木船出海捕鱼，丧生机率很高，所以除了风险极高的捕鱼以外，其余贴补家用的劳力活儿大都由妇女承担。这样一来，妇女平时不仅要下田干活，还得做家务，养育子女，甚至当海女潜水打鱼。据说济州岛的妇女平时忙得连煮大酱汤的时间都没有，就把大酱直接打进水中，再把凉饭泡在里面吃。不过可怜天下父母心，自己可以随便对付一口，可绝不疏忽子女和丈夫的餐桌。





接下来给大家带来的是济州民谣《石磨歌》。古时候，济州岛人吃当年收成的谷物，首先剥掉谷壳，然后还得磨成粉，这时用的农具就是石磨。济州岛女人一辈子都离不开石磨的说法一点都不为过，所以磨粉时唱的劳动谣流传至今。

济州民谣《石磨歌》 / 演唱-高星玉（音）名唱等人





瀛洲是济州岛的古名。在中国古代神话传说中，蓬莱山、方丈山和瀛洲山统称为“三神山”，古人相信这三座山是神仙居住的地方而格外受到古人的神往。其中，瀛洲山指现在济州岛的汉拿山。





相传，朝鲜王朝时代有一位官员被派到济州岛任职，被济州岛独特的自然风光所吸引，就从中精选最美的十大名胜后写了一首诗，叫《瀛洲十景》，里面包括在城山日出峰迎接日出的“城山日出”、汉拿山的“灵室奇岩”、秋日橘园的“橘林秋色”等，都是些吸引外地人目光的景色。到了近代，当人们开始坐飞机前往济州岛旅游，有一位艺人就给这首诗谱上济州岛巫乐的曲调后传唱，即《瀛洲十景歌》。据了解，这首歌得以问世，济州岛出身的金住玉名唱扮演了重要的角色。

《瀛洲十景歌》/ 演唱-金住玉名唱等人