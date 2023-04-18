ⓒ yieum company职业：歌剧、影视剧演员

生日：1983年9月18日

出生地：首尔

血型：O

身高：187cm

MBTI：ESFP

学历：耽罗大学体育系

出道：电视剧《窈窕淑女》OST《致淑女》（2003）





2023年“黑马”电视剧《车贞淑医生》的大热，让男二号Roy Kim扮演者闵宇赫被大众所熟知。对于这个在荧屏中稍显陌生的演员，很多电视观众被其英俊的外形、成熟的演技所打动，但对于音乐剧发烧友而言，闵宇赫则是再熟悉不过的金牌演员。闵宇赫参演影视剧前，不仅是一名音乐剧演员，在从事表演前，他还是一名职业棒球选手。高中时他曾是全国有名的群山商高棒球校队的一员，最辉煌时曾入选LG TWINS，但最终因伤病而无奈退役。拥有一副好歌喉的闵宇赫一次在K歌时被韩剧《窈窕淑女》剧组听到，并邀请他为电视剧演唱OST，从此闵宇赫便和演艺圈结缘。之后，他还曾以四人男团IV Cos主唱身份活动。2012年闵宇赫退伍后结婚，在妻子等周围人的鼓励下尝试音乐剧表演，并在小剧场大本营——大学路闯出名声，之后在2015年主演音乐剧巨作《悲惨世界》，这也是他音乐剧生涯中第一次成为主角。此后，闵宇赫更是名声大噪，成为音乐剧的票房保证，并将事业版图扩展至影视剧。 “主演运”再次降临，闵宇赫首次饰演主要人物便遇上了爆款剧《车贞淑医生》，可谓为今后的影视表演之路博得了极好的彩头。





代表作品：

·电视剧

《车贞淑医生》（2023）

《有瑕疵的人们》（2019）

《第三种魅力》（2018）

《吸血鬼检察官》（2012）

·电影：

《图兰朵黑暗王国》（2021）