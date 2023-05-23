(G)I-DLE新辑《I feel》首周销量再创新高 突破116万张

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(G)I-DLE再创自身专辑首周销量新纪录。





(G)I-DLE于本月15日发行的第六张EP《I feel》截至21日共售出116.33万张，为组合出道以来的最高纪录。凭借这一销售成绩，(G)I-DLE新专辑在所有女团专辑首周销量排名中位列第四位。





《I feel》是(G)I-DLE的又一张张扬个性魅力的专辑。新专辑希望向大众传递“爱不加修饰的自己、爱本真自我”的信息。专辑发行后立刻在全球引发热烈反响，曾先后登顶新加坡、土耳其、墨西哥、中国香港等18个地区的iTunes“畅销专辑” (Top Album)榜。





目前，(G)I-DLE新一轮打歌活动正在进行中。除了打歌节目外，(G)I-DLE参与录制的KBS 2TV周末概念音乐谈话类节目“The Seasons”新一季《崔政勋的夜之公园》也在上周日播出，成员不仅现场演唱了新专辑主打歌《Queencard》等歌曲，还与主持人JANNABI崔政勋畅聊专辑幕后故事并进行了有趣互动，营造了愉快的气氛。