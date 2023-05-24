导演/编剧：朴勋正

主演：金宣虎/姜泰周/金康宇/高雅拉

类型：犯罪/动作

上映日期：2023年6月21日

其他片名：The Childe





剧情概要：

马可（姜泰周饰）辗转于菲律宾地下拳击场打黑赛，为病重母亲筹措医疗费，但赚到的钱仍是杯水车薪，于是他抱着最后一丝希望来到韩国，欲向生平素未谋面的生父求助。外号“贵公子”（金宣虎饰）之人突然出现，并开始追杀马可。随后，富二代“韩理事”（金康宇饰）亦加入追杀马可之列。马可在逃跑与反击的过程中，和在菲律宾有过一面之缘的韩国女孩允珠（高雅拉饰）偶遇，真有如此之巧合？愈发陷入困惑与危险的马可渐渐找到被追杀的理由，也发现了令人震惊的事实真相。





相关花絮：

口碑之作《魔女》系列导演朴勋正的又一力作！《贵公子》延续了《魔女》系列启用新人挑大梁的模式，选用新人演员姜泰周饰演影片关键人物马可。该人物背景包括生父为韩国人、在菲律宾土生土长，因此需要讲大量英文台词，姜泰周与母语者无异的英文水准也帮助剧情引人入胜。《贵公子》也是主演金宣虎在私生活风波后首次复出，他所饰演的“贵公子”是一个外表阳光、内心极度阴暗癫狂的人，他的表演极具张力，导演也直言“选角不后悔”。《贵公子》起初命名为“悲伤热带”，但拍摄到后期时，导演发觉这并非是一个悲伤的故事，于是进行了更名。