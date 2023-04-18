北韩的吃播和烹饪节目

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近几年来，Mukbang和Cookbang是韩国最有人气的电视节目之一。Mukbang是意为“吃播”的韩语新造词，其英文字母标记被收录在《牛津英语词典》里；Cookbang是由意为烹饪的英语单词cook和广播合成的新造词。目前，通过地面电视、有线电视、卫星电视、综合频道及新媒体等播出的吃播和烹饪节目广受观众喜爱，并衍生出“厨师艺人”等新词汇。那么，北韩有没有吃播和烹饪节目呢？





北韩在举国欢庆的节日和举办重大活动的时候，总会举行烹饪大赛，并通过北韩朝鲜中央电视台向全国播放。2018年，北韩朝鲜中央电视台介绍已故北韩国家主席金日成的生日“太阳节”举行的烹饪大赛，当时，参赛者们使用了火鸡、龙虾等昂贵的食材。





此外，北韩朝鲜中央电视台还介绍了“蛋白草种子馅儿蒸包”、“蛋白草色蒸糕”等使用蛋白草的食品。据悉，北韩国务委员会委员长金正恩命名的蛋白草是北韩成功试验栽培、富含蛋白质的蔬菜作物。如此这般，烹饪大赛作为宣传北韩食材和烹饪水平的活动，与国家政策不无关系。





一般来说，参加烹饪大赛的大都以餐馆为单位，且其目的在于反映政府变化的农业政策，开发普及使用新食材的烹饪法。举例来说，北韩在两江道大红丹郡建造土豆协同农场后，土豆产量大幅增加，因此很多餐馆在烹饪大赛上用土豆来制作各种美食。此外，北韩在建造鸵鸟养殖场后举行鸵鸟烹饪大赛，兔子数量增加后举行兔子烹饪大赛等，随着政策的变化举行使用新食材的烹饪大赛。新食材由中央供给处发放后，各餐馆首先对其烹饪方法进行研究，并在确定标准化菜谱后参加相关烹饪大赛，若在大赛获得头奖，其菜谱将被普及到各地餐馆。





北韩也有烹饪节目，那就是北韩朝鲜中央电视台播放的《料理常识》。最近，该节目演出形式出现了变化。两年前介绍“温饭”制作方法时，厨师只是默默地做温饭，从食材到制作方法介绍播放播音员事先录制的旁白。但是现在并非如此。主持人和厨师相互交谈，节目进行得自然、顺畅。此外，主持人还直接参与烹饪过程，有时邀请观众到演播室来一起制作美食。如此这般，北韩的烹饪节目已然发生了变化。过去，烹饪节目的内容和背景可以说整体平淡，且在介绍食材时播放播音员事先录制的旁白，并在屏幕上显示字幕，但是最近提升了能让观众仿佛身临其境的现场感。特别值得一提的是，将演播室设计成像似咖啡厅的美丽空间，主持人和厨师就烹饪方法相互交换意见，且厨师让主持人直接参与烹饪过程，并播出主持人失误的场面等，增添了观看节目的乐趣。此外，参演人员的服装也变得非常华丽。以厨师帽为例，过去都是白色，但是现在印有各种花纹或图案。最大的变化是，过去在节目中只演示烹饪过程和展示烹饪出来的食物，但是现在还品尝其味道，并对味道进行品评等，增添了能引起观众共鸣的场面。





节目形式也变得多样化、多彩化。举例来说，庆兴银河水餐厅主厨在告诉夫人和女儿用哪些材料做八宝饭的时候，画面转换为介绍八宝饭做法的节目。此外，在百货大楼内的食品卖场接受记者采访的妇女表示不知如何煮乌冬面后，被授予“功勋厨师”称号的一名厨师在节目里演示了做乌冬面的全过程。分析认为，北韩烹饪节目的多样化和整体社会的变化有直接的关系。





北韩的饮食概念有所不同。北韩为克服严重粮荒和经济困难而进行“苦难行军”后，粮食从生存必需品逐渐转换成为餐馆菜品，如果餐馆经营得当，赚到很多钱，可说是锦上添花的事情。因此，著名的餐馆和厨师为通过美味佳肴吸引顾客作出不懈努力，最近还在北韩各地建造了辛奇制作厂、水产加工食品厂等许多工厂。北韩著名餐馆通过直接采购大量农水产品并将其加工、烹制成美味佳肴，可通过增加销量取得极大经济效益。总之，北韩的粮食已从生存必需品转换成为文化菜品。





北韩朝鲜中央电视台经常播放介绍著名餐馆的节目。厨师们在节目里公开其烹饪技巧和秘诀，并分析同一道菜品的味道为何因餐馆而异。这与金正恩政权强调的社会主义文明国家建设不无关系。北韩国务委员会委员长金正恩表示要为民众建设世界级文化设施后，在全国各地新建了许多餐饮街。这足以能起到让北韩居民感受到劳动党政策的效果，且北韩当局大肆宣传位于餐饮街的著名美食餐馆，并将其作为吸引游客的旅游资源，最近还在建造可在一处品尝民族饮食、中国饮食、日本寿司等国内外传统饮食的美食村。





北韩的吃播始于2015年一名女讲解员介绍平壤市内一家美食店的视频。当时，该视频成为北韩居民茶余饭后的热门话题。她在那里吃了意大利面，又吃了添加辛奇配料的北韩式披萨饼。





今年初，介绍平壤市民日常生活的YouTube主播Yumi上传的视频也成为北韩居民的热门话题。她在挂着“饮料商店”招牌的店铺里吃冰淇淋，并介绍类似于混合咖啡的“开城高丽红参咖啡”。 据悉，上传至YouTube频道的北韩吃播视频都是北韩对外宣传用视频。





在北韩的政治体制下，一般人将其自制视频上传至海外媒体可说是不可能的事情，但是北韩将所谓介绍其居民日常生活的视频上传至YouTube频道，意在提高自身的对外形象，并强调北韩居民也能享受和全世界人民一样的生活。目前，北韩为通过YouTube吃播频道展现平壤是安全且有众多美食店和旅游景点的城市而努力。





今年3月，旅日朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》报道称，朝鲜料理协会制作的手机应用程序“料理世界”广受年轻家庭主妇的欢迎。该程序分家庭料理篇、养生料理篇、酱类腌制篇，介绍玉流馆、清流馆等北韩著名餐馆的传统料理和新料理烹饪法，并提供与著名厨师合作拍摄的烹饪视频。如此这般，北韩已开发出许多与饮食有关的内容。





在金正恩体制下，北韩指定了许多非物质文化遗产。其中，最多的是关于饮食的非物质文化遗产。近几年来，北韩开发出许多与饮食有关的内容，今后可能也会如此。因为金正恩政权非常重视农村问题、农业问题，并将各地区出产的主要农水产品加工成特产等，致力于扶持地方产业发展，北韩朝鲜中央电视台则通过到当地去品尝特产美食的《美食纪行》节目，介绍各地美食餐馆。总之，由于地区美食与地区旅游、地区经济直接挂钩，北韩今后仍会持续开发与饮食有关的内容。





今年3月，韩国放送公社KBS电视台制作的综艺节目《新商品对决便利餐厅》在美国洛杉矶举行的(The Taste Awards)美味大奖赛中获得了“最佳品牌节目奖”和“最佳单一主题系列奖”。《新商品对决便利餐厅》是韩国美食家明星展开独创的新菜品竞争，经过评审团成员评审后，获得胜利的菜品将实际在全国便利店上市的新概念综艺节目。





在此，我们期待北韩的知名艺人和厨师有朝一日也能参与韩国的吃播和烹饪节目，给观众带来更多的乐趣和惊喜。