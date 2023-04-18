《漫话国乐》 举灵山/ 念佛还入 / 回心曲

公元804年，统一新罗时代的僧人真鉴禅师赴唐留学，830年回国时，大师将佛教音乐梵呗也带入国内，同佛教一起加以推广。





梵呗指在佛教寺院举行宗教仪式时僧人歌颂的音乐。其实之前的新罗王朝已经有人歌颂梵呗，但到了统一新罗时代，新传入的梵呗更受欢迎，使得真鉴禅师的寺院里挤满了慕名前来向大师学习梵呗的人。得力于真鉴禅师的推广，梵呗经过千年岁月传承至今。如今，在寺院举行重要仪式时，僧人依然歌颂梵呗。随着时间的流逝，虽然其曲调产生了变化，但依然保留有异国情趣，非常特别。今天的第一首音乐给大家带来的是梵呗《举灵山》。





“长引屈曲”是梵呗的特点之一，意味着把音拉长，且富于高低变化，《举灵山》尤其凸显了这一特点。歌颂时，首先将歌词“南无灵山会上佛菩萨”快速反复唱两遍，接着用跟之前一样的速度先歌颂“南无灵山”，然后从“会”字开始拉长音。

梵呗《举灵山》/ 演唱-松岩僧侣





以前在寺院举行大型仪式时，由于众人云集，佛堂容不下群众，于是在佛堂前的大庭院举行仪式。这时，在庭院的一边还悬挂佛祖的画像“挂佛”，《举灵山》曲名意味着手举灵山，是将佛祖画像移到庭院时歌颂的佛乐。灵山指印度的灵鹫山，是佛教徒的朝圣地。《举灵山》的歌词“南无灵山会上佛菩萨”赞扬诸佛菩萨法筵常在，福荫佛弟子。





据说，古代书生喜爱的风流音乐《灵山会相》起源于一首包含七字歌词“灵山会上佛菩萨”的佛教声乐曲，以后衍生出多样的乐曲而发展成由九首小曲组成的联曲式器乐曲《灵山会相》。其中一曲“念佛还入”从曲名就可以知道和佛教音乐有关。如今演奏的《念佛还入》是没有歌词的，不过最近也出现了经过编曲后有歌词的《念佛还入》。

《念佛还入》/ 奚琴-成宜信、演唱-金永绮（音）、金熙成





古代的佛经使用汉字或古代梵语，一般人只听僧人诵经是很难理解其内容的，因此为了方便老百姓理解，当宗教仪式接近尾声时，僧人还以韩语进行翻唱，这类音乐叫作《回心曲》。回心指转念，指点众生遵循佛祖的真言，远离懒惰和放荡，改过自新。由于歌词易懂，而且不同于梵呗，是以民谣的曲调进行演唱，因此更为亲民，深受众人的欢迎。后来除了宗教仪式以外，专业艺人也时兴演唱《回心曲》。《回心曲》以人的一生为素材，从托佛祖和父母的福出生的故事到父母的养育之恩。劝告人们，生命是珍贵的，要好好地活着。且人生短暂，人死了去阴曹地府会目睹各种各样的惨状，如果不想这样，生前就要孝敬父母、积德行善、堂堂正正做人。年轻时听这首歌，只觉得歌词都是些好听的话，但随着年龄的增长，会渐渐感受到歌词触动人心的地方，仿佛讲述的就是自己的故事。

《回心曲》/ 演唱-安翡翠名唱