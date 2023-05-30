ENHYPEN“三白金”诞生 《DARK BLOOD》首周销量超132万张

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ENHYPEN凭借新专辑刷新自身首周销量纪录。





唱片销量统计平台HANTEO 29日公布的数据显示，ENHYPEN本月22日发行的第四张EP《DARK BLOOD》发行后的首周销量（5月22日～28日）共计132.2516万张，超越其第三张EP《MANIFESTO：DAY 1》的124万余张的成绩，成为ENHYPEN销量最高的专辑。尤其是《DARK BLOOD》仅在发行当天便卖出110万余张，达成“发行即白金（销量超百万张）”的成就。这也是出道仅两年半的ENHYPEN继首张正规专辑《DIMENSION：DILEMMA》及《MANIFESTO：DAY 1》之后的第三张白金唱片。





《DARK BLOOD》在海外的成绩也同样耀眼。专辑发行后曾登顶日本公信榜（ORICON）“每日专辑排行榜”，同时还在法国、印度尼西亚、墨西哥等全球30个地区的iTunes“畅销专辑” （TOP ALBUM）榜中夺冠。





ENHYPEN将珍视歌迷的情感融入了此次新专辑《DARK BLOOD》之中，整张专辑通过音乐讲述了少年与对方（你）命中注定的重逢，并决心为“你”牺牲一切的故事。