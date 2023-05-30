马东锡领衔《犯罪都市3》口碑爆棚 点映阶段已领跑预售榜

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定于5月31日正式上映的电影《犯罪都市3》点映成绩理想，目前已领跑各大影院预售榜。





电影振兴委员会发布数据显示，在黄金小长假的周末两天（27日、28日），《犯罪都市3》点映场共吸引30.4万名观众观影，票房占比23.1%，位列总票房榜第二。而电影正式公映前两天（29日）已经领跑CGV、乐天影院、MEGA BOX三家国内主流影院预售榜。





提前观影观众对《犯罪都市3》好评如潮，有观众表示“已经许久未见影院有如此之多的观众，观影时还不时会响起掌声”、“和前两作比有明显的新尝试”等，预计好口碑也将助力上映后的票房节节攀升。





《犯罪都市3》讲述的是“怪物刑警”马石道（马东锡饰）与同僚为破获新型毒品案，与韩国籍反派周星哲（李浚赫饰）、日本反派Ricky（青木崇高饰）对抗的故事。影片延续前两部中马东锡拳拳到肉的打斗快感，演员全锡浩、高圭弼则接过前两部中饰演张夷帅的演员朴智焕的接力棒，成为全片的“搞笑担当”，且“笑果”十分理想。近来，国产电影陷入萎靡态势，《犯罪都市2》曾在防疫措施尚未完全放开时创造了“千万观影人数神话”，因此业界也将《犯罪都市3》视为国产电影的一剂强心针。





《犯罪都市3》将于5月31日在韩国正式上映，同时影片还将分别于6月1日、2日在中国香港及台湾地区上映。