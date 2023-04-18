ⓒ VAST Entertainment职业：演员

生日：1988年2月26日

出生地：首尔

血型：B

身高：172cm

MBTI：ISFJ

学历：中央大学艺术学院戏剧电影专业

出道：KBS电视剧《海神》（2004）





李沇熹最初接触娱乐圈早在2001年，她参加了当时韩国最大的娱乐经纪公司SM的新人选拔大赛，并成为旗下练习生，甚至被编入少女时代计划出道，但在出道前临时转为演员，和高雅拉一同成为SM娱乐表演版图的拓疆者之一。李沇熹美貌出众，即使是在少女时代练习生时期，她也是不亚于林允儿的“C位”人选，因此成为演员初期，她的大部分角色均为纯情美少女形象。李沇熹2008年参演热门剧集《伊甸园之东》，首次受到大众关注，然而李沇熹当时演技并不纯熟，因此被冠以“花瓶”之名。面对非议，李沇熹并没有放弃对表演的坚持，甚至可以说之后的表演之路似乎都在努力“击碎花瓶”，观众也在一次又一次的与前作比较后，逐渐发现李沇熹演技的进步。李沇熹背负演技争议，但这反而让她在角色上进行了更加多元的尝试。超高颜值虽曾成为李沇熹表演上的壁垒，但在她一路以来的坚持和努力之下，也成为她最为有力的一张王牌。如今的李沇熹颜值、演技双双在线，已然成为K-影视演员中的“C位”之一。





代表作品：

·电视剧

《较量人生》（2023）

《结婚白皮书》（2022）

《The Game：向着零时》（2020）

《SF8》（2020）

《The Package》（2017）

《再次重逢的世界》（2017）

《华政》（2015）

《韩国小姐》（2013）

《幽灵》（2012）

《天堂牧场》（2011）

《伊甸园之东》（2008）

《海神》（2004）

·电影：

《新年前夜》（2021）

《朝鲜名侦探：奴隶的女儿》（2015）

《结婚前夜》（2013）

《登陆之日》（2011）

《纯情漫画》（2008）

《百万富翁的初恋》（2006）





主要获奖经历：

第7届亚洲模特颁奖典礼 时尚之星奖（2012）

MBC演技大赏 新人奖/最佳荧幕情侣奖/网民票选人气女演员奖（2008）

第31届黄金摄影奖 最佳新人女演员奖（2008）

第5届MAX MOVIE最佳影片奖 最佳新人演员奖（2008）