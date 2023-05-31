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严密的关系 (빈틈없는 사이)

2023-05-31

今日首尔

导演：李宇澈

主演：李知勋/韩昇延

类型：爱情/喜剧

片长：112分钟

上映日期：2023年7月5日

其他片名：无缝关系


剧情概要

一心想成为歌手的胜振（李知勋饰）新租下一间出租屋，搬家第一天夜晚，就在他准备睡下之际，忽然传来一阵幽怨的女人哭声，受惊的胜振仔细一听，原来哭声来自隔壁邻居，房间因为丝毫不隔音，隔壁的一举一动都听得十分清楚。也正因如此，隔壁住户拉妮（韩昇延饰）才故意制造各种怪声怪响，又或者巨大噪音，逼走新房客。然而，胜振却也不是省油的灯，这一次拉妮的故技重施未能奏效，反而让胜振以牙还牙。就这样，两人以薄墙之隔，展开了噪音攻防战。最终两人决定和平共处，开始了共享安静的另类同居。久而久之，素未谋面的胜振和拉妮之间也产生了微妙的情感。


相关花絮

《严密的关系》翻拍自2015年上映的法国电影《非诚勿扰》。巧妙的是，在如今“万事皆非面对面”的大趋势中，影片情节显得极合时宜。邻居，这一当代人“最熟悉的陌生人”之间，最为敏感的噪音问题成为故事背景，也让观众产生了共鸣。李知勋此次首次主演喜剧片，为此他也下足功夫把握表演尺度，同时，由于他所饰演的角色是一名音乐生，所以他还苦练唱功，观众也将有机会在片中欣赏到李知勋一展歌喉。

严密的关系 (빈틈없는 사이)
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