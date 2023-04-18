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平时身体不适的时候，有些人在去医院或吃药以前，先试试民间疗法。咳嗽不停时喝桔梗汤，发生便秘时喝蓖麻油，消化不良时喝青梅汁等，现在还有不少人使用民间疗法，北韩更是如此。





人类从很久以前开始就利用天然资源治疗各种疾病，最具代表性的是，源于古代民间疗法、以柳树皮中提取的水杨苷为原料、被誉为世界历史三大名药之一的阿司匹林。随着医学的发展，很多人不再依赖民间疗法，但是北韩并非如此。





逃离北韩、定居韩国的脱北居民们表示，来到韩国后没必要使用民间疗法了，因为韩国已建立起能够治疗各种疾病的医药服务体系。与此相比，北韩的医药服务体系极为脆弱，能够治愈的疾病不多，且药物严重短缺，因此在北韩不得不广泛使用民间疗法。如此这般，由于医药服务体系极为脆弱，北韩居民大都使用民间疗法治疗疾病。那么，北韩居民使用哪些民间疗法呢？





北韩几乎都用母乳喂养婴儿。那么，怎样才能使乳汁分泌充足呢？其传统偏方之一是炖猪蹄汤喝。因此，北韩妇女产后都喝猪蹄汤。生不了孩子怎么办呢？那就用益母草做饴糖吃。北韩常见益母草，随手可得。另外，肝癌是在北韩无法治愈的疾病。因为北韩没有能动肝移植手术的现代化设备，因此北韩居民只能使用民间疗法。其传统疗法之一是用铁锅热炒糙米后倒水煮糙米茶喝，或煮牛蒡茶喝。感冒时将梨子顶部切开，挖掉梨核，倒入蜂蜜，焖煮后食用。这些都是在北韩经常使用的民间疗法。此外，咳嗽的时候用食用油熬煮葱根吃，喉咙疼的时候吃生鸡蛋，食物中毒的时候将生绿豆、生橡果磨成浆状喝或混合土豆淀粉后一起喝等，较为轻微的疾病都在家里使用民间疗法进行治疗，罹患癌症等严重的疾病时虽然会到医院去，但因难以接受治疗，也只能依赖民间疗法。因此，北韩媒体经常介绍能在家里自行治疗的民间疗法。





接种疫苗是预防甲型流感的最好方法。但是去年冬天，北韩朝鲜中央电视台在警告甲型流感大流行时介绍有助于预防和治疗流感的民间疗法，新冠疫情扩散时也是如此。北韩通过广播电视和报章杂志大肆宣传民间疗法的优点，并作为新冠的民间疗法，提倡一次煎服3-4克金银花。金银花有助于治疗支气管炎等呼吸系统疾病，而新冠治疗药物也是呼吸系统疾病治疗药物，因此北韩提倡煎服金银花。煎服柳树皮也有助于治疗呼吸系统疾病，但是北韩却提倡煎服柳树叶。平壤市的街道两旁种有许多柳树，但是树皮被刮会很难看，因此北韩提倡一次煎服4-5克柳树叶，并将其宣传为治疗新冠的民间疗法。





去年5月，北韩劳动党机关报《劳动新闻》作为新冠治疗法介绍了有助于止咳化痰的韩方药材“金银花”，并建议民众用热水泡柳树叶喝。北韩媒体介绍的民间疗法并非没有效果。被称为“忍冬草花”的金银花有助于治疗炎症。柳树皮中含有阿司匹林的原料水杨苷，能取得抗炎、解热、止痛等效果。但是以这些方法无法治疗新冠。那么，北韩为何强调民间疗法呢？





长年遭受国际社会强力制裁、经济陷入严重衰退且医药品短缺的北韩，在新冠疫情暴发之后的2020年1月封锁了边境。之后，北韩一直主张确诊病例为零，宣传其医疗保健体系的优越性，但实际情况与北韩当局宣传的内容有很大差异。





新冠疫情暴发后，韩国不是进口了新冠疫苗和治疗药物嘛，但是北韩没有。当时，中国和世界卫生组织公开表示要向北韩提供疫苗援助，但是北韩拒不接受，而且封锁了边境。因此，不用说疫苗和治疗药物，连一般医药品也出现严重短缺。在这种情况下，被新冠病毒感染的北韩居民只能硬撑，体质虚弱的人大都丧了命。





北韩最大问题之一是医药品短缺，这成为新冠疫情防疫防控的重大障碍。在此情况下，北韩全面封锁边境，且拒绝国际社会提供疫苗援助，试图通过自力更生、自给自足的方式应对新冠疫情。 北韩自身生产少量药物。过去，北韩制药厂生产青霉素、阿司匹林等药物，而其原料大都是从中国进口的。但是新冠疫情暴发、北韩封锁边境后，因无法进口所需原料而导致药物产量大幅减少。北韩运营十多家中央制药厂，但是在因遭受国际制裁而难以进口医药品和药品原料的情况下封锁边境，导致医药品短缺现象变得更加明显。因此，北韩作为其替代方案建议使用民间疗法，但是无法接种新冠疫苗和服用新冠治疗药物的北韩居民无不遭受极大痛苦，甚至丧命。2022年5月，此前一直主张新冠确诊病例为零的北韩当局首次公开承认境内出现确诊病例。北韩公开承认境内出现新冠确诊病例后，初期公布的发热病例每天达数十万例。对此，韩国政府和联合国表示有意向北韩提供疫苗及治疗药物援助，但是北韩不但不予接受，反而加大民间疗法的宣传力度。北韩高丽医学综合医院副院长亮相电视节目，介绍有助于治疗新冠后遗症的民间疗法，治愈者口口声声地表示，通过民间疗法取得了效果。





此外，北韩朝鲜中央电视台把用各种药材煎煮出来的韩药比喻为能治百病的灵药，鼓励民众采集药草。北韩采集许多药草。医生、护士、医学院校学生每年都要完成向有关当局提交一定分量药草的药草采集课题。比如，一年要采集多少苍术、多少桔梗、多少沙参等。其中，采集量最多的是菊花科多年生草本植物苍术。为完成药草采集课题，北韩医学院校的学生们通常用一个月的时间到山野去采集药草。每年秋季是采集橡果的时候。这时，医院派医生去采集橡果，医生们在采集橡果期间不必到医院去进行诊疗，但是每人要采集8公斤药草交给医院。特别值得一提的是，每年4月和5月、9月和10月，北韩全体居民都要一起上山去采集药草。





其实，北韩从20世纪60年代开始全面实行免费医疗制度，且北韩大肆宣传其医疗保障制度是全世界首屈一指的社会主义医疗保健制度，但是20世纪90年代中后期为克服严重粮荒和经济困难而进行苦难行军后，北韩医疗保健制度的核心免费医疗体系趋于崩溃。医生的门诊诊察费、处方费、手术费、医药费等皆由国家负担的社会主义医疗保健制度发生动摇后，无法及时接受诊治的北韩居民不得不依赖自古流传下来的民间疗法。





民间疗法并非完全无效，但是北韩对民间疗法的依存度过高。用现代医学足可治愈的疾病，北韩却无法治愈。此外，在日常生活中，基本上每个家庭都会储备一些常用药物，以备不时之需，但是北韩的家庭并非如此。其原因在于北韩的药物严重短缺，居民们难以购买家庭常备药物，这成为北韩居民依赖民间疗法的原因之一。随着医疗技术的进步和医疗设备的先进化，能够治愈的疾病越来越多，我们不谈北韩的医疗技术水平如何，问题是北韩没有足够的资金购买昂贵的医疗器械。如果北韩能确保先进的医疗设备，或许能治愈更多的疾病。因此，北韩必须停止核导研发，并以其研发资金推动经济发展，从而解决包括医疗保健在内的民生问题。总之，如果北韩能确保足够的资金，并积极发展医疗技术水平和购买先进的医疗设备，北韩居民将不必依赖民间疗法，就能预防和治愈各种疾病，延年益寿。





国际社会针对北韩核导挑衅的高强度制裁导致北韩的医疗保健系统陷入崩溃，但是北韩为防止新冠病毒流入其境内而全面封锁边境，这进一步加剧了北韩居民的痛苦。因此，我们希望北韩当局能为缓解民众的痛苦作出积极努力。