HYBE新男团BOYNEXTDOOR正式出道 在Showcase透露抱负和决心

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HYBE的全新男团BOYNEXTDOOR正式出道，备受期待。





30日下午，新人男团BOYNEXTDOOR（SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAK）在首尔汉南洞的Blue Square举行了媒体发布会。在发布会上，BOYNEXTDOOR不仅公开了出道曲，还透露了今年的活动目标，即荣膺人生只有一次的新人奖。





组合希望今年荣获新人奖的同时，还期待能在音源排行榜上也取得亮眼的成绩。对此，WOONHAK表示：“希望我们的音乐跻身年度排行榜，也希望我们的音乐席卷歌坛。”RIWOO也说：“我们的音乐追求听觉和视觉的乐趣。希望我们的视频登上视频平台的人气视频榜首位”。LEEHAN则表示：“希望粉丝们用我们的照片设定手机锁屏画面，这样可以真切地感受到粉丝的爱。”





另外，BOYNEXTDOOR是HYBE旗下厂牌KOZ娱乐（ZICO创立）首次推出的六人男生组合，犹如队名，组合希望能像邻家男孩一样走进歌迷的生活。当天，BOYNEXTDOOR正式发售出道单曲专辑《WHO!》，从此展开活跃的活动。