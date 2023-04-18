《漫话国乐》 In dodri / Look at Me / 山海之国

说到笛子，不知道大家会联想到什么样的乐器？韩国的笛子种类丰富多样，来自大自然的草笛、柳笛和麦笛，传统乐器短箫、洞箫，还有西方乐器横笛、竖笛等，古时候凡是用口吹的吹管乐器都被统称为“笛子”。传统乐器中，历史最悠久的也是笛子，最早的可以追溯到4000年前青铜器时代，是用鸟的腿骨制作的。在海外，还出土了五万至六万年前的骨笛，可见人类自古以来只要看到有孔又长的管子，就想用来吹奏音乐。





韩国的笛子大致分为乡笛、唐笛和细笛三种。一般指笛身长25厘米左右、用竹子制作、将竹制的双簧片塞进吹口竖吹的乐器。

《In dodri》/ 演奏-BBIRIBBOO乐队





国乐曲名中经常出现的“还入”（도드리）一词指回头进入，将一段音乐重复的意思，这些音乐大多是把一种叫“步虚”的国乐段落重复的变奏曲。BBIRIBBOO演奏的《In dodri》是以“两青还入”为主题进行编曲的。





BBIRIBBOO是由笛子演奏家权率知（音）、孙塞夏（音）和制作人heven(히븐) 共三人组成的乐队。据了解，这三人当初组织乐队是从一个提问开始的，这个疑问就是：作为搞国乐的新一代艺人，该如何应对千变万化的时代？最近，他们则自称为“淘气鬼”，这也许是因为他们想放松心情，挑战多样的音乐，进而找到乐队的音乐风格。





接下来给大家带来的是Youpiri(유피리)乐队的音乐。Youpiri的队名指以피리（笛子）音乐深入You(你)的生活。乐队以笛子演奏家刘圣希（音）为主，演奏乐器由钢琴、低音吉他、吉他和鼓组成，迄今主要发行的是人们比较熟悉的以民谣为素材的乐曲。

《Look at Me》/ 演奏-Youpiri乐队





吹管乐器通常分为两种，一种是像横笛一样横吹的，另一种是竖吹的。韩国的传统乐器中大笒是横吹的，笛子是竖吹的乐器。三种笛子乡笛、唐笛和细笛中历史最久的是乡笛。最早乡笛被叫作笛子，但到了高丽时代，唐笛从中国传入，为了区别起见，古人将笛子的说法改名为乡笛。还有，以少数乐器演奏时，细笛则取代音量大的乡笛来演奏，和乡笛相比，细笛体积小、音量也小。一般来讲，笛子演奏家都会吹太平箫，因为太平箫也是竖吹的乐器。古代太平箫从中亚地区传入韩半岛，又名“胡笛”、“唢呐”等有多样的名称。唢呐是中亚地区和中国赋予的名称，胡笛指从外族传入的吹管乐器，和笛子相比，声音响亮、高亢豪放，一般在野外行进时演奏。

《山海之国》/ 太平箫-陈允景（音）