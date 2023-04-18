《小说家罗氏的一天》-方贤熙（音 방현희）
2023-04-18
#明星档案 l 2023-06-06
职业：演员
出生日期：1999年10月10日
出生地：京畿道广州
身高：162cm
血型：O
MBTI：ISTP
出道：KBS1《TV小说-那时的风景》（2007）
李恩泉从小就是童星。2007年她凭借KBS1的《TV小说-那时的风景》登上荧屏，开启了演艺之路。不过她的进组完全出于一次巧合，当时她在商场参加了免费拍照活动，未曾想照片被《那时的风景》剧组相中，也为小李恩泉开启了一条新的人生道路。结束电视剧拍摄后，她成为了儿童节目主持人，成年后参演了电视剧《黑狗》，开始为观众所熟知。2022年，李恩泉先后出演《衣袖红镶边》和《僵尸校园》两部热门剧集，为自己积累了更高的人气。2023年，李恩泉首次担任女主角，在《清潭国际高中》中饰演一名高中生，清纯的外貌使她和角色毫无违和感，剧中的内心戏也证明了她的演技。
主要代表作：
•电视剧
《清潭国际高中》（2023）
《青春应援》（2022）
《僵尸校园》（2022）
《衣袖红镶边》（2021）
《黑狗》（2019）
《坏爸爸》（2018）
•电影：
《昨天的事都没关系》（2019）
《恶人传》（2019）
主要获奖经历：
SBS演技大赏 最佳新人女演员奖（2022）
2023-04-18
2023-04-14
2023-04-18