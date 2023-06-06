边伯贤、金钟大、金珉锡再发声明 强调SM续约不公

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EXO成员边伯贤（BAEKHYUN）、金钟大（CHEN）、金珉锡（XIUMIN）5日再发声明，反驳SM娱乐此前回应三人解约问题时“与事实不符”的主张。

边伯贤、金钟大、金珉锡通过代理律师发表声明，称“续约无论是过程还是结果均不公平”。三人描述称，去年12月，距离12年至13年的合约期满还剩1年多，他们就收到了SM方面要求再续约5年、总合约期达17至18年的专属演艺合同书。当时三人也曾委托律师评估合约内容，并前后8次就合约的不合理之处与SM进行过交涉，但SM方面均未接受。

不过三人最终还是选择续约，三人律师解释称，SM一再以EXO团队活动等为由游说三人并进行道德绑架，使他们逐步陷入无法拒绝的局面。边伯贤更是被通知“只有续约，其他成员才能拿到同样水平的续约金”。边伯贤从未想过放弃EXO团队活动，因此当时在合约期还剩约1年的情况下，便迫不得已地在续约合同上签了字。

此外，三位成员还表达了对SM近期收购大战的不满。三人称，“关于公司被收购的问题，SM方面对艺人只字不提、从未说明，我们只能通过媒体报道了解事情进展，也只能坐以待毙。在这个过程中我们终于明白，艺人对于公司毫不重要，我们只是公司的附属品，只能无条件地服从公司。”

此前，边伯贤、金钟大、金珉锡以结算不透明、合约期过长为由向SM娱乐提出解约。SM方面事后解释称“公司不存在任何问题”，并于5日上午称，愿提供三人的收入记录。不过SM方面认为，不排除有第三方教唆三人与公司反目。SM娱乐作出这一表态后，边伯贤、金钟大、金珉锡三人通过律师做出了上述回应。