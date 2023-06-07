导演/编剧：金宰勋

主演：张东润/吴代焕/崔贵华/张在浩

类型：惊悚/动作

片场：106分钟

上映日期：2023年7月5日





剧情概要：

一场动机不明、毫无头绪的连环杀人案，刑警在桓（吴代焕饰）的家人成为被害者不幸丧命。愤恨的在桓将一切精力全部投入到破案之中。一天，在桓在追捕连环杀人魔镇赫（张东润饰）时受伤昏迷入院，醒来后却发现自己与镇赫的身体进行了互换，镇赫再将在桓家人挟为人质并加以威胁。一场“杀人魔”抓捕杀人魔的追击战就此展开。





相关花絮：

“互换身体”的梗，这一次被用在了惊悚题材之中！灵魂身体互换的内容，往往常出现在喜剧或爱情片中，而影片《恶魔们》却是一部不折不扣的惊悚、暴力影片，甚至被评级为“19禁”级别，而作为悬疑惊悚类型的影片，故事情节的前后衔接至关重要，如何将“互换身体”合理化，让观众信服，也极其考验导演及编剧的功底。暖男张东润继《猎狼》后再次主演暴力题材影片，这一次也完全化身为“恶魔”，为观众带来了前所未有的极富冲击力的表演。