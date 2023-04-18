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23岁……3月……咳血

我用剃须刀剃掉留了6个月的胡子，只留下蝴蝶般大小的两撇，带着开好的药，去了新开张的一个叫B的地方。那是一个寂静的温泉，能死在那里我也今生无憾了。

但是那还没来得及绽放的青春抓着药罐子不放，百般纠缠想要活下去的挣扎却让我无可奈何。旅馆孤灯之下的每个夜晚，我都会感到无比冤愤。









我把开来的药全都丢在一边，全心全意地投入到了爱锦红这件事上。虽然听起来有些不争气，但似乎爱的力量真的让我停止了咳血。

我并没有付钱给锦红。为什么？因为每天每夜不是锦红在我的房里，就是我在锦红的房里。

不过，我给锦红介绍了一个叫禹的留学生，他在法国留学。锦红听了我的话，跟禹一起去了单人浴室。所谓的“单人浴室”，是个有些色情的地方。

我还向住在隔壁的C律师介绍了锦红。C在我的热情劝说下，让锦红进了他的房间。

但亲爱的锦红一直都在我的身边，甚至还会拿出从禹和C那里得到的几张十元纸币，一边撒着娇一边向我炫耀。





지어 가지고 온 약은 집어치우고

나는 금홍이를 사랑하는 데만 골몰했다.

못난 소린 듯 하나 사랑의 힘으로 각혈이 다 멈췄으니까.





나는 금홍이에게 놀음채를 주지 않았다.

왜? 날마다 밤마다 금홍이가 내 방에 있거나

금홍이 방에 내가 있거나 했기 때문에...





그 대신.. 우(禹)라는 불란서 유학생을 나는 금홍이에게 권하였다.

금홍이는 내 말대로 우씨와 더불어 독탕에 들어갔다.

이 독탕이라는 것은 좀 음란한 설비였다.





나는 또 내 곁방에 와 묵고 있는 C라는 변호사에게도 금홍이를 권하였다.

C는 내 열성에 감동되어 하는 수 없이 금홍이 방을 범했다.





그러나 사랑하는 금홍이는 늘 내 곁에 있었다.

그리고 우, C 등등에게서 받은 십 원 지폐를 여러 장 꺼내놓고

어리광 섞어 내게 자랑도 하는 것이었다.









小说的题目中的“逢别”意味着相逢和别离。这部作品最令人印象深刻的部分就是主人公和锦红反复相见又别离的构思。但这两个人并没有在情感上变得更加热切，只是习以为常地相见又分手。这也是对20世纪30年代混乱的殖民地生活的一种真实写照。就好像小说中写道的“欺骗是梦一场，被骗也是梦一场，曲曲折折漂泊不定的世界”一样，在殖民地朝鲜不管怎样生活都是一团糟，都要四处漂泊，所以是欺骗还是被骗就不那么重要了。小说中的“我”不管发生什么事，都始终一贯地保持着无所谓的态度，也就是说，在那样一个痛苦的时代，只有采取这样的态度才能勉强活下去。









锦红准备了一桌酒菜。

我喝了一杯，锦红也喝了一杯。我唱一句宁边歌，锦红唱一句杂歌。夜已经深了，我们的话题最终聊出了“今生永别”的结论。

锦红用银勺子敲着小盘展，唱起了我从来都没听过的悲伤的咏歌。

“欺骗是梦一场，被骗也是梦一场。曲曲折折四处漂泊的世界，在阴郁的心情中燃烧吧！”





술상을 보아 왔다.





나도 한 잔 먹고 금홍이도 한 잔 먹었다.

나는 영변가를 한 마디 하고 금홍이는 육자배기를 한마디 했다.





밤은 이미 깊었고,

우리 이야기는 이 생(生)에서의 영이별이라는 결론으로 밀려갔다.





금홍이는 은수저로 소반전을 딱딱 치면서

내가 한 번도 들은 일이 없는 구슬픈 창가를 한다.





“속아도 꿈결 속여도 꿈결

굽이굽이 뜨내기 세상

그늘진 심정에 불질러 버려라”









作者 李箱，生于首尔（1910.08.20.~1937.04.17）。1930年发表处女作《十二月十二日》（12월 12일 ）步入文坛。