ⓒ Getty Images Bank

牛奶、奶粉、黄油、冰淇淋、奶酪、酸奶、奶油... 以奶牛等家畜的奶为主要原料加工而成的乳制品种类繁多。





超市内牛奶销售区的冷风柜里陈列着各种鲜奶和哈密瓜牛奶、澳洲坚果牛奶、巧克力牛奶、超甜玉米牛奶等乳制品加工企业推出的各种风味奶。据悉，近几年来北韩在致力于生产乳制品。





最近在北韩的电视节目里经常出现乳制品。牛奶本是北韩部分阶层享用的珍贵食物，但是去年北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，全国各道、市、郡都在乳制品生产方面取得良好成果，并向辖区内儿童供给乳制品。





近来，北韩劳动党经常强调儿童健康和提高乳制品产量。北韩从20世纪50年代后期开始持续实施草食家畜饲养政策，但是随着时间的推移，因谷物饲料短缺而难以饲养猪、鸡等家畜。在此情况下，北韩加大兔子、山羊、奶牛等草食家畜饲养政策力度，并强调向儿童供给优质奶。过去，在北韩销售的是未经加工的山羊奶，但是最近建造山羊奶加工厂，并强调以牛奶和山羊奶为原料生产各种加工食品。





最近，北韩的工厂和企业所也饲养家畜。工厂和企业所饲养家畜的主要目的在于改善北韩居民，尤其是北韩儿童的营养状况，且北韩当局强调致力于增加奶牛饲养数量和优化乳制品加工工艺，而其出发点是北韩变化的育儿政策。





2021年，北韩国务委员会委员长金正恩在主持召开劳动党中央委员会全体会议时，指示有关部门改善和加强育儿政策。第二年，北韩最高人民会议一致通过了《育儿法》。《育儿法》的主要内容为，将动用国家经费向全国儿童无偿供给乳制品等营养食品，并构建儿童营养食品生产及供应体系。





当今世界上，个案制定《育儿法》的国家极其罕见，且北韩《育儿法》的核心在于向全国儿童无偿供给乳制品等营养食品。北韩国务委员会委员长金正恩强调，国家要向全国儿童无偿供给乳制品等营养食品，且北韩《育儿法》也明文规定向所有儿童免费供应乳制品等营养食品，并为此构建乳制品生产及供应体系，这将有助于改善北韩儿童营养状况。





北韩最具代表性的乳制品生产基地位于平壤市江东郡九宾里。在这里，北韩利用韩国提供的奶加工设备生产各种酸奶、黄油等乳制品。此外，拥有这种设备的各地生产单位将该地生产的奶直接加工成乳制品等营养食品。最近，北韩强调多生产牛奶，并敦促各协同农场和家畜农场确保牛奶加工设备。因此，各生产单位利用小规模加工设备直接生产乳制品。





利用韩国儿童救助类非政府组织“好邻居”提供的设备大量生产乳制品的平壤市江东郡九宾里协同农场等，位于北韩各地的协同农场和家畜农场为提高乳制品产量做出积极努力。





专门生产儿童食品的“平壤儿童食品厂”也为供给乳制品而努力，慈江道一家大型食品加工厂运转自身研发的数百台发酵乳饮料生产设备。此外，北韩口岸城市南浦市在进行乳制品加工设备建设项目。那么，北韩生产哪些乳制品呢？





北韩强调奶粉的营养成分，以铝箔装、纸盒装、袋装等多种形态进行生产，牛奶推出添加橘子味、葡萄味、草莓味、桃子味、甜瓜味等各种水果味道的风味奶。此外，1988年通过旅日朝鲜人总联合会进口加工设备后开始生产的酸奶，迄今推出苹果酸奶、红枣酸奶、红豆酸奶、胶原蛋白酸奶和含有各种维生素的功能性酸奶，去年则在江原道确立酸奶生产新工艺。如此这般，北韩的乳制品种类已变得多样化，但是在北韩生产的乳制品尚难以在市面上流通。





北韩畜产业中最短缺的是乳制品。富含蛋白质的乳制品有益于儿童和老人身体健康，青壮年人也是如此，但是在北韩的市场上难以购买鲜奶。北韩将各地牧场生产的牛奶优先供给周边的托儿所和幼儿园，并通过视频公开儿童喝牛奶的场面等，炫耀其育儿政策的优越性，但因产量有限，为使鲜奶在市面上流通，尚需较长一段时间。





畜产业发达、谷物饲料充足、加工设施完善是大量生产乳制品的前提条件。奶牛虽然是草食动物，但是只喂草不能产出充足的牛奶。因此，还要饲喂大麦等谷物和谷糠、芝麻油渣等富含营养成分的饲料。问题是，北韩难以进口谷物饲料，且牧草地和耕地面积不足。在此情况下，北韩将眼光转向山羊。





北韩因山羊饲养数量较少而决定和奶牛一起饲养山羊。山羊的肉可以吃，奶可以喝，因此北韩决定增加山羊饲养数量，但是与奶牛相比，山羊的产奶量少，且在吃草时连根一起吃，破坏草地资源。其实，北韩增加山羊饲养数量并非要以羊奶替代牛奶，而是为弥补牛奶产量的不足采取的补充措施。





一只山羊一天产奶20至25升，其产奶量远不及奶牛，但是山羊只吃草，且抗病力强。因此，北韩鼓励饲养山羊，并在制定向全国儿童无偿供给乳制品和营养食品的《育儿法》后，扩大生产以山羊奶为原料的乳制品。之后，北韩宣称其供给的山羊乳制品广受儿童喜爱。但是北韩比山羊乳制品更早、更积极地向儿童供给的是豆奶。





在北韩，豆奶拥有较长的历史。20世纪80年代初期，平壤市启动示范项目，继托儿所、幼儿园后，向小学供给豆奶。之后，为向全国各地供给豆奶而扩建豆奶加工厂。目前，北韩还向中学生每天供给一杯豆奶。特别值得一提的是，北韩在缺豆时立即进口大豆，以向儿童和青少年供给豆奶。





北韩将豆奶称为儿童最佳健康食品，并为供给豆奶做出最大努力。北韩从20世纪80年代初期开始向儿童供给豆奶后，在为克服严重粮荒和经济困难而进行苦难行军的过程中也未停止豆奶供给。





北韩的托儿所、幼儿园和学校作息时间表上写着豆奶供给时间，并由豆奶供给人员在豆奶供应室向儿童和学生供给豆奶。据悉，豆奶运输车具有优先通行权，连已故北韩国防委员会委员长金正日的专车也要避让而被称为“王车”。不论如何，北韩陆续推出迎合儿童口味，添加各种水果香的豆奶，并强调要为儿童生产更多优质的豆奶和以牛奶、羊奶为原料的乳制品。





我们不是说“儿童健康国家才有未来”吗？也就是说，儿童健康茁壮成长，国家才能持续发展。北韩为克服严重粮荒和经济困难而进行苦难行军后出生的孩子大都体质虚弱，而且很多孩子饿死或病死。其原因在于体内缺乏蛋白质、肌肉松弛、免疫力下降等，容易患上各种疾病。为解决这些问题，可以说没有比牛奶更好的了。





北韩儿童营养不良问题极为严峻。据联合国儿童基金会、世界卫生组织、世界银行联合发布的《2021年儿童营养不足估计》报告显示，北韩5岁以下儿童中有31万人因营养不足而处于发育不良状态。因此，北韩将改善儿童营养状况立为必须完成的国家课题。





北韩强调，育儿政策是党和国家最重大的政策，也是最大的夙愿。由此看来，北韩将持续通过乳制品等营养食品改善儿童的营养状况。