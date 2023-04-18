《漫话国乐》 映山红 / 十二栏干 / 江陵锄草歌

农历5月5日端午节，每年阳历大约是在6月初。可今年遇上闰月，端午就来得比往年迟一些，6月22日才迎来端午。在韩国流传下来的端午习俗中，最有名气的是江陵端午祭，这一活动凭借其独创性的活动和历史文化价值，于2005年被列入联合国教科文组织《世界非物质文化遗产名录》。





江陵端午祭是一种汇集巫术、儒教、佛教等仪式的精髓，将新罗时代高僧泛日国师作为大关岭山神——国师城隍神而举行的乡土祭祀仪式，该仪式还包括面具戏、传统游戏、集市等丰富多彩的活动。





江陵端午祭每年从端午一个月前的农历4月5日酿制在祭祀仪式中献给神的酒开始，4月中旬前往大关岭将国师城隍神接到江陵的女城隍堂。端午当天，再请来国师城隍神举行为期五天的祭祀仪式。古时候江陵端午祭由大关岭周围的一些村庄联合举办，因为届时众人云集，所以还举办了面具戏、传统游戏等多样的活动。尤其在江陵端午祭之前迎接国师城隍神从大关岭下山时，众人手举火炬照耀大地，当时人们唱的歌就叫作《映山红》。

《映山红》/ 演唱-Anaya乐队





映山红和金达莱花同属杜鹃花科，绽放红色的花朵。有说法称，正是因为在江陵端午祭期间，许多人手举火红的火炬排队下山，其情景犹如群山被一片片盛开的映山红花簇染得通红，从而诞生了《映山红》这首歌。





上周末，在大关岭举行了将国师城隍神请至江陵的山神祭，接着从6月20日起将陆续进行江陵端午祭的诸多活动。说到江陵这座城市，除了端午祭以外，还有不少珍贵的文化遗产闻名遐迩，镜浦台就是其中之一。镜浦台作为最具代表性的古代楼阁，自古以来以“关东八景”著称，到了近代被政府指定为宝物级文物。镜浦台历史悠久，是具有重要价值的历史遗迹，因此很多文人墨客把楼阁上眺望的湖景写成诗歌流传下来。





诗唱是以汉诗为歌词谱曲歌颂的国乐形式。诗唱《十二栏干》以朝鲜王朝后期历任三陟府使的沈英庆写下的汉诗为歌词。这首诗以“十二栏干碧玉台，大瀛春色镜前开”为开头，在这里，“十二栏干碧玉台”指以碧玉点缀的十二个栏干的镜浦台。“大瀛春色镜前开”则意味着湖水的倒影映照着江陵的春色。大瀛是江陵的古名，诗人以镜子比喻寂静的镜浦湖。接下来的诗句“绿波淡淡无深浅，白鸟双双自去来”意思是说，湖水清澈见底，海鸥成双在天空来来回回。诗人把镜浦台迷人的春日风光描写得如诗如画、栩栩如生。

诗唱《十二栏干》 / 演唱-金容宇、吉他-申希俊（音）





江陵除了风景优美之外，还有许多动人心弦的音乐流传下来，比如农民下田锄草时唱的劳动谣《锄草歌》是江原道指定的非物质文化遗产。相传，《锄草歌》当初是新罗时代的花郎（贵族青年团体）前往江陵修炼时唱的歌，此后只有曲调流传下来。古时候有一位守令非常喜欢听农民唱这首歌，还经常邀请农民到官衙给自己献歌。





锄草是炎热的夏季进行的集体活儿，所以为了不过于劳累，农民们在缓慢的节奏下齐唱劳动谣。锄草时，人人汗流浃背、身心俱疲，这时若有人在旁互相激励、一起唱歌、一起干活儿，会非常有助于减轻农活儿带来的艰辛和劳累。

《江陵锄草歌》/ 演唱-金镇硕（音）等人



