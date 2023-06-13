Stray Kids凭新专辑《★★★★★》三登“公告牌200”榜首

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美国公告牌（Billboard）发布了全新一周（6月17日更新）的榜单数据，Stray Kids凭借2日发行的全新正规专辑《★★★★★(5-STAR)》登顶旗下主榜单“公告牌200”专辑榜。这是Stray Kids第三次成为“公告牌200”冠军。去年4月和10月发行的第六、第七张EP也曾登顶该榜单。





Stray Kids成员在得知榜单夺冠消息后，也在第一时间通过经纪公司向歌迷表达了感谢。成员表示：“第三次成为‘公告牌200’冠军，真的非常开心和惊讶。一切都要感谢歌迷，是你们才让我们拥有如此‘特’别、耀眼的成果。”依靠在全球强大的人气，Stray Kids的新专辑《★★★★★》在全球创造了销量神话，专辑预售量高达513万余张，成为K-POP专辑之最，首周销量同样刷新纪录，达461余万张。专辑主打歌《特》也毫无悬念成为国内外榜单热门单曲。





Stray Kids还将于7月1日、2日在首尔举行第三次歌迷见面演唱会“PILOT：FOR★★★★★”，目前门票已售罄。