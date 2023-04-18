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职业：演员

出生日期：1992年7月12日

出生地：京畿道安养市

身高：180cm

血型：B

MBTI：ESFJ

学历：檀国大学表演专业

出道：情景剧《来了来了终于来了》（2011）





禹棹奂的父亲是一位话剧演员，所以他的从影之路得到了家人的全力支持，他能有演员之梦，也受到了父母的很大影响。禹棹奂早在19岁时便得到了第一个参演影视剧的机会，当时在情景剧《来了来了终于来了》中饰演路人甲。真正让他走入大众视野的是2016年播出的KBS电视剧《住在我家的男人》，同年他还凭借参演李炳宪、姜栋元、金宇彬主演的电影《Master》而获得了百想艺术大赏电影类男子新人奖的提名。禹棹奂并非传统的“K-花美男”，因此他出道以来多饰演硬朗、阴暗类型的角色，但有着深厚表演功底的他也并未被此类角色所局限，机智、暖男的形象也都能完美诠释，在2023年高口碑暴力犯罪电视剧《猎犬》中，他所饰演的男主人公便是单纯、善良同时又男性荷尔蒙爆棚的人设，让观众在观看亲情、友情戏份时为其感动，拳拳到肉的动作戏份也让人直呼过瘾。





主要代表作：

•电视剧

《猎犬》（2023）

《朝鲜律师》（2023）

《The King：永远的君主》（2020）

《我的王国》（2019）

《伟大的诱惑者》（2018）

《Mad Dog》（2017）

《救救我》（2017）

《住在我家的男人》（2016）

《来了来了终于来了》（2011）

•电影：

《神之一手：鬼手篇》（2019）

《使者》（2019）

《Master》（2016）





主要获奖经历：

第40届黄金摄影奖 最佳新人男演员奖（2021）

MBC演技大赏 迷你剧类 优秀男演员奖（2018）

KBS《演技大赏》最佳新人男演员奖（2017）