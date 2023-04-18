沈娥辰（音，심아진） 《哭泣的男人》

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“听说你病了，我买了鲍鱼粥来。”

但是阿浩对吴代理的话没什么反应，只是一动不动地坐在沙发上。在那个瞬间，我和吴代理看到了同样的东西——迷失在深渊里的巨大的悲伤，以泪水而不是火焰的形态燃烧着他……是的，就是那样。

虽然生前我没有接受吴代理做恋人，但知道他是一个值得信赖的朋友和同事。吴代理是有些挑剔和保守，但他还是知道一些立身处世的。为了曾经喜欢过的我，吴代理稍微、稍微地又加了一把劲儿。









那是我死后的一年零三天。也是阿浩按照我的遗言进了我曾经工作过的公司还不到六个月的时候。





我工作满五年后，为了奖励自己，去了东欧旅行，在那里遇到了阿浩。我觉得这是命中注定。但是我们俩谁都没有想到，我们的爱情会有一个学名叫作“胃腺什么”的可怕家伙同行。





被阿浩说“很可爱”的打嗝是胃腺癌的早期症状。无忧无虑的一年、忧心忡忡的一年，我们就这样一起度过了两年。我离开之后，阿浩以飞快的速度用悲伤的脂肪将自己掩埋了起来。





그 날은 내가 죽은 지 일 년 째 되는 날에서 사흘이 지난 날이었고,

호야가 내 유언에 따라 내가 일했던 회사에 들어간 지

여섯 달이 조금 못 된 날이었다.





나는 입사 오 년 때에 스스로에 대한 포상으로 동유럽 여행을 떠났고

거기서 운명적으로 호야를 만났다.

둘 중 누구도 우리의 사랑에 개스트릭 어쩌고 하는 학명을 가진

위험한 놈이 함께 했음을 눈치채지 못했다.





호야가 귀엽다고 한 내 딸국질은 위선암의 초기 징후였다.

근심 하나 없는 사랑 1년,

근심만 가득한 사랑 1년, 그렇게 2년을 보냈다.

내가 죽은 후 호야는 빠른 속도로 슬픔의 살을 불리며 그 살에 자신을 파묻어 버렸다.









这部小说通过拥有相似伤痛的两个人放下自己的悲伤、流下相同温度眼泪的情节拉下了帷幕。读者会从这最后一个场面中感受到一线希望，也许从那以后阿浩的伤口会得到一些治愈。因为我们看到了离开的人留下的空缺被另外一个人所填补，而这也正是死去的“我”留给恋人阿浩的希望和礼物。它在小说的结尾美丽地实现了。









吴代理一下子扛起了阿浩，但却无法承受一个吃完大份米饭又加一碗的大块头的体重。刹那间，吴代理咣当一声摔倒，被阿浩巨大的身躯压在下面。





紫色的围巾盖在两个人身上，使绊子的人和被绊倒的人紧挨着躺在地上，那样子看起来格外凄凉。





我静静地走过去，两个男人同时看着我。很少哭的吴代理眼中泛起了泪花，阿浩则痛哭起来，眼泪就像泛滥的洛东江。





轻轻拍着哭泣的男人的肩膀、安慰着他的不是我，而是吴代理。





부지불식간 호야의 몸이 번쩍 들렸다.

하지만 곱빼기를 먹으면서 밥 한 그릇을 더 추가해 온 자의 무게를 감당하지 못했다.

찰나의 순간 오대리가 우당탕 넘어지며 거대한 호야의 몸에 깔리고 말았다.





보라색 목도리가 두 사람을 덮고 있었다.

엎어치기를 시도한 사람과 엎어치기를 당한 사람이

바투 누워 있는 모습은 애잔했다.





내가 조용히 다가가자 두 남자가 동시에 나를 바라보았다.

여간해서 울지 않는 오 대리의 눈에 눈물이 그렁그렁 맺혀 있었다.

호야가 낙동강 하류처럼 넓게 퍼지는 눈물을 흘려대며 통곡을 했다.





우는 남자의 어깨를 토닥여 준건 내가 아니라 오대리였다.









作者 沈娥辰（音，심아진，1972年生于庆尚南道马山），1999年发表小说《为了喝茶的时间》（차 마시는 시간을 위하여）步入文坛。