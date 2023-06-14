赞·评·订 (좋.댓.구)

导演/编剧：朴尚民

主演：吴泰景

类型：喜剧

片长：80分钟

上映日期：2023年7月12日

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剧情概要：

曾因饰演经典影片《老男孩》主人公吴大修幼年时期而出名的演员吴泰景（吴泰景饰）渐渐被人们所遗忘。于是他冠名“小吴大修”当起了YouTuber，只要网友指定他做的事，他都不遗余力地完成。频道订阅人数达到一万名时，他开直播纪念，并在直播中接下酬劳不菲的一单，任务内容为弄清楚一直在市中心广场的一名男子长久以来独自示威的动机。几番周折之后，吴泰景揭开了男子背后的故事，频道订阅人数也瞬间暴涨至五十万。就在吴泰景沉浸在成为爆火网红的喜悦中时，突然传出男子示威原因造假的传闻，事态发展也变得愈发不可控制。





相关花絮：

《赞·评·订》上映前入围了第27届韩国富川国际奇幻电影节“韩国奇幻”单元的角逐，而在此之前，影片还受邀在第21届纽约亚洲电影节、第22届REC International Film Festival of Tarragona、第26届塔林黑夜国际电影节等多个电影节中展映。影片题材极为新颖，同时也融入悬念、反转等元素，因此在海外展映后收获了“从一开始就非常刺激”的积极评价。此外，影片友情出演阵容无比强大，除了有英国男人、Wassup Man、Ssoyoung等一众明星网红助阵，朴赞郁、文素利、张允柱、申东烨等人也在友情出演名单之列。