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土豆同稻米、小麦、玉米一道并称为世界四大主要粮食作物。土豆耐干旱、生命力顽强，在残酷的环境中也能生长。 在电影《火星救援》中，主人公被困在连根草都不长的火星，但是以其种植的土豆为食，苦撑500天后得到救援。一直以来，土豆起到救灾备荒、解决温饱的重要作用，而土豆在北韩的农业中占据非常重要的地位。





进入6月后，天气逐渐变热，农作物在阳光的照耀下茁壮成长。6月是土豆成熟的季节，饱含时令气息的土豆营养丰富，而且能烹饪出各种美味佳肴。今年春天，北韩为提高土豆产量而提前了土豆种植的时间。





北韩提前种植土豆的原因在于去年干旱，今年也干旱。据美国方面发布的资料显示，北韩除黄海道地区外几乎都没下雨，土地非常干旱。在此情况下，种土豆的坑必须挖深一点。一般来说，种土豆的坑深约为5厘米，但干旱时要多挖1-2厘米。去年，北韩因错过这一点而导致土豆大量减产，因此今年将种土豆的坑挖深了一点，但这需要相对较长时间才能收获。为此，北韩今年提前了土豆种植时间。此外，种植土豆还要考虑以何种方式播种和播种面积多寡，而这必须事先做好准备。因此，种植土豆的北韩农民听说要提前土豆种植时间，就知道应如何做好相应准备。





北韩各地区的土豆播种时期略有不同。黄海道、平安南道等中部地区为3月末到4月初；两江道、慈江道、黄海北道等北部地区从4月中旬到4月底。包括土豆在内，4月是北韩主要旱田作物的播种时期，若这一时期干旱严重，土豆产量将大幅减少。由于今年春季干旱较去年更为严重，北韩为应对严重干旱而决定比往年提前种植土豆，并督促农民不要错过收获时机。





北韩如此致力于提高土豆产量，令人联想起过去进行的“土豆农业革命”。20世纪90年代，北韩经济危机导致很多人饿死，而其原因在于粮食短缺。当时，北韩的农业以种植水稻和玉米为主，这在短期内难以摆脱粮荒，但是土豆的单位面积产量高，有助于缓解粮食危机。举例来说，在两江道北部山岳地带种植的玉米产量最多为5吨，但是土豆产量达20-30吨。因此，土豆农业革命为克服当时的粮荒起到了非常重要的作用。

20世纪90年代后期开始的“土豆农业革命”是为尽快结束“苦难的行军”而展开的农业革命。也就是说，“苦难的行军”是北韩为克服严重粮荒和经济困难而打出的口号。北韩于20世纪80年代出现缺粮迹象，进入90年代后与社会主义国家之间的贸易减少，且连年遭遇自然灾害，粮食产量减少至400万吨以下，很多人被活活饿死。因此，北韩国防委员会委员长金正日为解决“吃的问题”而强调优化农业结构的必要性，并开展同过去的主食——玉米和稻米一道，将土豆作为新主食的“土豆农业革命”。





当时开展土豆农业革命的主要原因在于不能在北韩全境种植红薯。咸兴以北地区因天气寒冷无法种植红薯而将其排除在农业革命的对象之外，但是土豆能在北韩全境种植，且冻土豆一年能两季种植，3月种植后，6月初可收获，有助于民众度过春荒。此外，在收获土豆的地方还能种植玉米和稻米，可提高农业综合生产效率。因此，北韩将土豆选定为农业革命的对象。





在残酷的环境中也能生长，且较短时间内能大量收获的土豆，对山多平地少、耕地面积仅占国土总面积约17%的北韩来说，确实有助于解决粮食短缺问题。因此，1998年北韩国防委员会委员长金正日表示“土豆等同于大米”，并指示有关部门扩大土豆种植面积，致力于提高土豆产量。之后，北韩在两江道大红湍郡建设了大型土豆农场。





两江道大红湍郡位于白头山麓，是名为盖马高原的原野。这里虽然原野辽阔，但因寒风凛冽，不适合种植玉米和稻米，但能种植土豆，因此北韩就在这里种植土豆，且土豆种植面积逐渐扩大到整个高原面积的80%。随着土豆产量的增加，北韩还将两江道指定为“土豆道”。大红湍土豆是指产自北部高山地带大红湍地区的土豆。我们不是说在高寒地区种植的蔬菜好吃吗？土豆也是如此。一般来说，农作物都在植株上长出果实，且周边环境越残酷，植株会变得越坚实。在两江道种植的土豆富含淀粉和糖分，给人以饱满充实之感，且其味道不是其他地区的土豆所能比拟的。





过去，北韩未考虑土壤和气候条件，在所有地区种植玉米，但是高山地带的气候和土地条件不适合种植玉米。因此，北韩考虑地理特征，在高山地带种植土豆，以解决粮食短缺问题，并在位于盖马高原、海拔高度在1000米以上、属寒冷气候区的大红湍郡建设大型土豆农场，作为“土豆农业革命”的中心地区。与此同时，北韩将两江道指定为“土豆道”，并派遣科学家和专业技术人员到现场去进行土豆研究。此外，北韩为扩大土豆生产和推进土豆主粮化，还将1000多名退役军人分配到大红湍郡定居生活。





北韩国防委员会委员长金正日为扩大土豆生产而将退役军人分配到大红湍郡，并且为了让他们在那里定居生活，还择选未婚女性移居到大红湍郡，与退役军人结为夫妻，住房由国家免费提供。之后，有对夫妻首次生下龙凤胎，并请求金正日委员长给龙凤胎起名字。金正日委员长回复说，“别想得太远。因他们在大红湍出生，男孩儿叫大红，女孩儿就叫红湍吧！”就这样，在北韩一度广为流传大红和红湍的故事。





从北韩国防委员会委员长金正日将退役军人夫妻生下的龙凤胎起名为大红和红湍，且又大又甜的大红湍土豆被创作成童谣来看，大红湍郡足可被称为北韩土豆农业革命的中心地区。目前，大红湍郡所在的两江道占北韩全体土豆种植面积的57%，且北韩为提高土豆产量而打出了“大红湍精神”这一政治口号。2001年通过北韩新年共同社论强调的“大红湍精神”，含有以自身力量解决一切农业所需的自力更生和孤军奋斗之意。如此这般，为克服严重粮荒而成为北韩农业革命对象的土豆已成为北韩非常重要的食品材料。





最近，北韩通过二次加工提高土豆储存性，在三池渊土豆淀粉生产厂、大红湍郡土豆加工厂等地生产的土豆淀粉已开发成加工食品，且北韩朝鲜中央电视台在烹饪节目里介绍利用土豆淀粉的烹饪法。1999年出版发行的《土豆料理》这本烹饪书里则介绍了冻土豆面、土豆淀粉煎饼、土豆面片汤、土豆麦芽糖、拔丝土豆等80多种土豆做法，此外，北韩还用土豆淀粉做酵母面包和香肠面包卷等多种面包。在全国烹饪大赛中，参赛的厨师们也展示用土豆做的各种美食，并详细说明土豆的功效。最近，北韩将土豆定义为健康食品，并积极宣传土豆的营养价值，但这可以说反映了北韩粮食危机依然严峻的现实情况。





市场要向民众供给一定量的粮食，但是北韩长年遭受国际社会的强力制裁，经济陷入严重困境，且新冠疫情暴发后，北韩为防止新冠病毒流入其境内而关闭边境，致使粮食和化肥、农药等农业生产资料无法运入北韩。在此情况下，粮食产量持续减少，供求形势日益严峻。因此，北韩试图通过土豆缓解粮食短缺而推动土豆增产增收。





据悉，北韩为防止新冠病毒流入其境内而关闭边境后，部分地区出现有人饿死的情况，因此北韩当局将粮食增产作为今年首要政策课题，并将其希望寄托在土豆之上。