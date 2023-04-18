《漫话国乐》 时光之舞 / 知了 / 竹林

下周三即将迎来一年中白天最长的节气“夏至”。白天最长也意味着从此白天渐渐变短，今年这一年也即将过半了。记得2023年新的一年到来，新的太阳升起，就好像是昨天才发生的事情一样，相信很多朋友都会不禁感叹时光如梭。





在古代农业社会，大部分的老百姓以务农为生。对他们来讲，夏至是一年中最忙碌的时节。尤其南部地区一年种两季，在夏至之际刚收获完大麦，又得插秧，忙得不可开交。因为过了夏至后插秧，水稻成熟的时间就会不足，所以农民们无不忙于插秧，所以老话说：“夏至时节连灶膛里的烧火棍都在跑。”还有，俗话说：“过了夏至，每朵云都会下起雨来”，也就是说，过了夏至，雨季会到来。农民们插秧时担心降雨量不足，可一旦过了夏至，又担忧雨季发生洪涝灾害。就这样在夏至前后每天焦虑地干活儿，忙忙碌碌、东奔西跑。虽然这时候因繁重的农活儿经常感到疲惫不堪，可有了这些时间的磨练和辛勤劳作，秋季才会有收获的喜悦。

《时光之舞》/ 笛子-崔名花（音）





大家是否还记得在近期节目中给大家介绍了韩国最悠久的传统乐器笛子。自古以来，笛子作为负责主旋律的乐器，从优雅庄严的宫廷音乐到民谣、面具舞、巫乐的伴奏乐器，用途非常广泛。不仅如此，笛子还和吉他、手风琴等西方乐器相协调，可能这就是笛子在长久岁月里受欢迎的原因之一吧。





接下来给大家带来的是将西道民谣《知了打令》重新诠释的新民谣《知了》。到了夏天，时常能听到蝉鸣声。西道民谣《知了打令》中有这样的歌词：

“山川秀美，草木茂盛，寒蝉的鸣泣格外凄凉，知了，知了，寒蝉的鸣泣让人不由得思念家乡”，副歌的歌词是：“知了，知了，蝉鸣声声入耳，悄悄地融化你和我”，今天给大家带来的《知了》援引了西道民谣《知了打令》的副歌部分，唱出夏日的爱情故事。

西道民谣《知了》 / 演唱-李韩喆（音）





每年的7、8月份是韩国人的休假期，也是旺季中的旺季。在度假前，无论男女老少都会为选择度假目的地而愉快地烦恼。《论语》中子曰：“知者乐水，仁者乐山”，意思是说有智慧的人喜爱水，有德行的人喜爱山。古人认为，为人处事的智慧犹如碗里的水，如果水放进方形的碗，水也变成方形，放进圆形的碗，则变成圆形，有智慧的人凡事应变自如、避免对抗、互相谋求解决办法。山也是一样的，它沉默不语地矗立在那里，来者不拒、去者不追、宽容大度。说到这里，不知道大家是更喜欢山，还是更喜欢水呢？





今天的最后一首音乐给大家带来的是可以感受夏日清风的歌曲《竹林》。这首歌援引了歌词《首阳山歌》中像钟爱月下饮酒的李白一样享受风流人生的歌词，还加了新的歌词：“年轻人的树林充满了期盼，为了寻找浪漫，急促地呼吸着。寻找爱情的人、被爱情所困的人、寻找依靠的人、想要离开的人……”其中有一段歌词尤为令人难忘：“玩吧，玩吧，趁年轻时尽情玩吧，像今天这样美好的日子。”

《竹林》/ 演唱-张明绪（音）