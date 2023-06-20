EXO边伯贤、金钟大、金珉锡与SM握手言和 维持演艺合约

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EXO边伯贤(BAEKHYUN)、金钟大(CHEN)、金珉锡(XIUMIN)与SM娱乐发布联合声明，双方称矛盾均已化解。





SM娱乐在声明中表示：“公司和三位艺人就此间产生的所有问题进行了开诚布公且充分的讨论。最终双方解除误会，圆满达成和解。”根据SM娱乐的介绍，双方承认目前的合约有效，并对部分合约内容进行了修改，今后将保证EXO能够长久地开展丰富的演艺活动，双方也将在今后追求更加平等的关系。





此外，SM娱乐就之前怀疑有第三方从中作梗一事致歉称“存在误会”。SM解释称：“公司当时收到消息称，有第三方心存恶意接触三位艺人，公司认为此为艺人和公司产生分歧的原因。但在与三位艺人的协商过程中得知，第三方介入实属误会。因此要向因我公司言论而受到影响的相关人士表示歉意”，并承诺在“SM 3.0”时代，也将在相互尊重和平等的基础上，全力支持EXO的组合活动，并保证使每位成员的个性魅力得到最大发挥。





双方发布声明后，边伯贤也通过粉丝互动平台“泡泡”表达了感想。他向歌迷表达感谢称：“感谢大家相信我们，也很抱歉让大家感到混乱、疲惫。我依旧是伯贤”。