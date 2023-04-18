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众所周知，我是一个很有手腕、也很精明的人。如果我说我这样一个能干又活跃的人却因为一个女人的诱惑，变得既无能且懦弱，诸位一定不会相信。但事实上，我的确因为一个叫A的女人变成了一个又怂又蠢的窝囊废。









“A到底是怎样蛊惑了我的心呢？每次想到她，我就会心烦意乱。只要在她的身边，某种奇怪的魔力就会让我束手无策。”





在另外一页上还写着这样的内容：





“A的身上好像有种热辣辣的气味，奇怪的是，那气味就好像唤起睡意的睡魔一样，进入我的呼吸后，让我变得恍恍惚惚。看着她黑色的眼睛和桔梗花般蓝色的嘴唇时，不知为何总是感觉毛骨悚然。如果亲吻那嘴唇，仿佛会沾上烈性毒药。啊，真是个奇怪的女人！我总有一天会死在她的手里。”





在下一页上有这样的句子：





“用我的头脑是永远无法了解这个女人的。想要彻底了解她的真实面目，也许只有能够随心所欲地拥抱她的身体，这样才能知道关于她的一切。”





‘A는 어찌하여 내 맘을 이렇게까지 호리는가? 그를 생각할 때 나는 애만 써진다.

그의 곁에 있으면 어떤 이상한 마력이 있어가지고 나를 움죽 못하게 하는 것 같다.’





또 어떤 페이지에는 이러한 글귀도 씌어있다.





‘A한테는 알딸딸한 매운 냄새가 나는 것 같다.

그 냄새가 이상하게도 졸음을 재촉하는 수마와 같이 내 호흡에 들어올 때는 아득해진다.

그리고 새카만 눈과 도라지꽃같이 파란 입술을 들여다 볼 때는

왜 그런지 소름이 끼친다.

그 입에다가 키스를 하게 될 것 같으면 매운 독이 묻을 것 같다.

아, 이상도 한 여자다. 나는 언제든지 그 여자한테 죽을 것 같다’





그 다음 페이지에는 또 이런 글귀가 있다.





‘나의 생각으로는 도저히 알아낼 수 없는 여자다.

속 시원히 그 여자의 정체를 알려면 A의 속 몸을 맘대로 안아보았으면 모든 일이 알아질 것 같다.’









“凄艳”意味着凄惨美丽。从这样的题目就可以窥到林卢月的文学世界所具有的特色。林卢月被称为唯美主义或艺术至上主义作家。所谓“唯美主义”，强调美是绝对的，它不隶属于任何其他价值。唯美主义者追求的是单纯的美感。林卢月希望通过《凄艳》所体现的也绝不是什么理念和教训，只是为了描述那种近乎凄惨的美丽，也就是“凄艳”，而创作了这部作品。“三一运动”以后的20世纪20年代，韩半岛文坛最为得势的是那些重视社会和理念的文学家。在这种氛围中，重视个性、标榜艺术至上的林卢月必然被冷落。最终，林卢月于20世纪20年代中期突然宣布封笔，之后便在文坛销声匿迹了。









在A的身上有种能够打击男人激情的魔力。那种力量仿佛毒蘑菇一样，诱惑着男人并且伤害他。

这么想的时候，我总会感到莫名的恐惧。这种类似迷信的事情真的存在吗？不，这种想法都是我在胡思乱想。但是梦到她以后的第二天，我的病情就会加重，又该怎么来说明呢？

我躺在病榻上左思右想，啊，捉摸不透的A啊，为什么总是在我的梦中出现？难道不知道我为了寻找你而徘徊在痛苦中吗？

“你一半是女人，一半是梦”，我想起了泰戈尔的这句诗，然后叹了一口气，带着永远得不到安慰的痛苦独自睡去。





A한테는 사내의 정열을 해롭게 하는 마력이 있다.

그 힘이 독한 버섯과 같이 사내의 정열을 한량없이 매혹하면서도 해를 끼친다.





이렇게 생각할 때 나는 무서운 생각이 났다.

이러한 미신적인 일이 과연 실지로 있을까?

아니다, 이러한 생각은 모두 다 나의 망상이라고 생각했다.

그러나 그의 꿈을 꾸고 난 그 이튿날에는 반드시 병세가 중해지는 일을 무엇으로 설명할꼬?





나는 병석에 누워서 이리저리 생각해 보았다.

오, 오, 알아낼 수 없는 A여!





그대는 왜 꿈 가운데서만 나를 찾는가?

괴로움 가운데서 헤매며 그대를 찾는 줄 모르는가?





‘여자는 사내에게 대해서 꿈이요 또한 그림자다’라고 한 타고르의 시구가 생각된다.

나는 그 때 영구히 위로받지 못할 한숨을 쉬며 혼자 잠이 들었었다.









作者 林卢月（本名：林长和【임장화】，生卒年不详），1920年发表小说《春熙》（音， 《춘희》）步入文坛。