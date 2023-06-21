朴叙俊被曝与网红xooos交往 经纪公司均回应无法确认

ⓒ YONHAP News

男星朴叙俊与网红xooos交往的消息一经传出，双方经纪公司皆暧昧回应称，“无法确认艺人的私生活”。





20日，JTBC独家报道朴叙俊与女网红xooos正在热恋的消息。据报道，朴叙俊（35岁）与xooos（29岁）由好友介绍相识，已交往一段时间。两人跟普通情侣一样，拥有共同爱好，一起运动，享受着平凡的约会，两人的好友也都知道二人的关系。对此，朴叙俊所属经纪公司awesome娱乐火速回应称，这是艺人的私生活，公司难以确认，敬请谅解。xooos所属经纪公司WAVY也表明了类似的立场。





事后，网上还传出香奈儿设计师于去年7月在SNS晒出的与朴叙俊的合影，这张照片在伦敦拍摄，照片中朴叙俊的身旁就有xooos的身影。





xooos是韩国人气网红，YouTube频道“xooos”的订阅人数达154万，xooos通过多样的翻唱视频人气火爆。查理•普斯的热曲《Light Switch》的翻唱视频播放量已超过3000万，顶级歌手威肯（The Weekend）也亲自在自己的SNS分享过xooos翻唱的《Out of Time》。今年初，xooos与全球知名音乐厂牌WAVY签约，正式开启歌手活动。