《犯罪都市3》(범죄도시3)

导演/编剧：李相龙

主演：马东锡/李浚赫/青木崇高

类型：犯罪/动作

片长：105分钟

上映日期：2023年5月31日

其他片名：THE ROUNDUP : NO WAY OUT





剧情概要：

越南绑架谋杀案破案后七年，马石道（马东锡饰）被调派至新的工作小组侦破谋杀案。破案过程中，马石道发现案件与新型毒品案有关，于是扩大了调查范围。随着调查的深入，毒品案幕后黑手周星哲（李浚赫饰）逐渐浮出水面，而他也有一个令人意想不到的身份。此外，犯罪势力还牵涉日本黑帮，日本帮派人物Ricky（青木崇高饰）带领手下来到韩国。由此，以马石道为首的警方与各方势力展开了一场激烈的犯罪打击行动。





相关花絮：

在前两部好口碑的加持下，《犯罪都市3》成为年度最受期待的国产影片，且第三部也以更快的速度与观众见面，与第二部的上映仅相隔一年。《犯罪都市3》在故事方面下了更多功夫，不仅保留了海外元素，同时也添加了“内鬼”情节。影片上映后“马东锡效应”奏效，票房一路飘红，上映仅21天，观影人数便接近900万人次，极有可能再破千万大关，这也使得形势萎靡的国产电影重拾希望。片尾彩蛋中，第二部的搞笑反派“张以秀”惊喜登场，他再次接到马石道的“任务电话”，预告了影片将有第四部。