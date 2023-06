《犯罪都市3》(범죄도시3)

导演/编剧:李相龙

主演:马东锡/李浚赫/青木崇高

类型:犯罪/动作

片长:105分钟

上映日期:2023年5月31日

其他片名:THE ROUNDUP : NO WAY OUT





剧情概要:

越南绑架谋杀案破案后七年,马石道(马东锡饰)被调派至新的工作小组侦破谋杀案。破案过程中,马石道发现案件与新型毒品案有关,于是扩大了调查范围。随着调查的深入,毒品案幕后黑手周星哲(李浚赫饰)逐渐浮出水面,而他也有一个令人意想不到的身份。此外,犯罪势力还牵涉日本黑帮,日本帮派人物Ricky(青木崇高饰)带领手下来到韩国。由此,以马石道为首的警方与各方势力展开了一场激烈的犯罪打击行动。





相关花絮:

在前两部好口碑的加持下,《犯罪都市3》成为年度最受期待的国产影片,且第三部也以更快的速度与观众见面,与第二部的上映仅相隔一年。《犯罪都市3》在故事方面下了更多功夫,不仅保留了海外元素,同时也添加了“内鬼”情节。影片上映后“马东锡效应”奏效,票房一路飘红,上映仅21天,观影人数便接近900万人次,极有可能再破千万大关,这也使得形势萎靡的国产电影重拾希望。片尾彩蛋中,第二部的搞笑反派“张以秀”惊喜登场,他再次接到马石道的“任务电话”,预告了影片将有第四部。