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今年3月，北韩劳动党机关报《劳动新闻》发表文章称，新春时节，女性穿米黄色、淡蓝色、浅绿色、淡粉红色等浅色系服装，男性穿浅灰色、淡蓝色、灰色等亮色系服装较好，并建议民众应考虑自身的年龄、身材、脸型等穿着符合个人趣向与喜好的服装。与此同时，文章强调穿着并非单纯的形式主义问题，而是展现出思想动向、精神状态的一种标志，且端正的外貌能提高人品和文化涵养，并增添高雅的韵致。乍听起来，这像似在强调“个性穿着”，但事实上将着装的重点放在思想和精神状态上。尽管如此，北韩的服装样式也跟随时尚潮流而不断地变化。





今年5月，北韩某YouTube频道上传了题为《探寻今年最新时尚潮流》的视频。该频道博主是能说一口流利汉语的“妍美”，她介绍的是今年4月24日至5月4日在平壤举行的“2023春季女装展览会”。视频中，妍美浏览各式各样的服装，并在试穿印有黑色水珠花纹的白色无袖连衣裙后表示十分满意。





北韩女装展览会作为只展览女装的大型展会，于去年10月首次举行，这次举行的是第二次女装展。本次女装展旨在营造与季节相符的高尚文明的着装文化，银河贸易局、平壤市服装工业管理局、庆兴贸易局等50多家北韩企业所展出了连衣裙、两件套、衬衫、裙子、运动服等多种多样的春夏季女装。分析认为，北韩举行以女性洋装为主的服装展览会是非常罕见的事情。





北韩国务委员会委员长金正恩强调“文明国家”。那么，金正恩追求的“文明国家”是什么样的国家呢？应该是民众住房都有保障且不愁温饱的国家吧！过去，北韩男性大都穿颜色暗、设计简单的服装，但是现在有所改变，女性的服装则改变了社会氛围。20世纪90年代后期，北韩为克服严重粮荒和经济困难而进行“苦难行军”后，出现了许多新中产阶级。他们除食品消费外，还在服饰上进行消费。因此，北韩当局配合这一趋势出台相关政策，女装展览会也是其中之一。此外，这还具有调节货币流通之意。





1988年上映的北韩影片《虚有其表》的主人公“贤玉”是关心时尚的女大学生。有一天，她为了在夹克上添加亮点而请朋友绣上几个英语字母，但是却受到一番斥责。因此，贤玉在夹克上亲自绣上英语字母后穿着它出门，但是朋友们都以白眼相待。朋友们齐声指责她在搞怪后，贤玉决定迎合当时北韩社会的情绪，不再穿引人视线的服装。





北韩实行社会主义计划经济。社会主义意味着人人平等，而计划经济是政府对生产、资源分配和产品消费事先进行计划的一种体制。20世纪80年代，平壤市女大学生都穿传统的黑裙子和白上衣，女教师则穿草绿色裙子和白色、蓝色等亮色衬衫，但是平时都穿颜色暗、款式设计大同小异的服装。北韩女大学生大都回避穿款式独特的服装，虽然有人自己买布料做衣服穿，但那只是极少数人，绝大多数人根本就不懂时尚是什么。





1989年在平壤举行了第13届世界青年与学生联欢节。这是韩国成功申办1988年首尔奥运会后，北韩作为其应对措施申办的国际活动。据悉，当时亮相的牛仔裤给北韩居民带来了极大的冲击。北韩居民像似从1989年起开始关心时尚。1989年，韩国全国大学生代表者协议会代表林秀卿参加了在平壤举行的第13届世界青年与学生联欢节。当时，林秀卿穿在身上的是白色T恤和臀围较为宽松、越往下越收紧的锥形裤。其实，这没什么特别的，但是北韩居民觉得看起来十分帅气。从此，北韩居民开始关心时尚，且有人制作锥形裤后偷偷卖给他人。当时，北韩尚未形成集市，因此大都在家里制作后卖给认识的人。





北韩为克服严重粮荒和经济困难而进行“苦难行军”后，经济社会发生了前所未有的变化。最大的变化是因配给中断而在全国各地形成了进行易货交易和买卖东西的集市。特别值得一提的是，国家服装供给体系崩溃后，外国服饰通过集市大量流入北韩，有些集市商人直接生产销售款式新颖且富有时代感的服装。因此，北韩居民开始选购自己喜爱的服装。





20世纪90年代中期，北韩的配给制度趋于崩溃，国家难以向民众供给服装，因此北韩居民不得不到集市去买衣服，同时可以选购自己喜爱的款式。当时，集市里卖的大都是中国商品，这使得北韩居民产生了到中国市场去买东西的错觉。不论如何，由于款式多种多样，质量和价格千差万别，很多北韩居民不知如何选择才好。





北韩国务委员会委员长金正恩的夫人李雪主在大众面前亮相后，给北韩女性的时尚风格带来了相当大的变化。北韩媒体报道2012年出席平壤绫罗人民游乐园竣工仪式的李雪主是国务委员会委员长金正恩的夫人后，李雪主的一举一动成为北韩居民的热门话题，特别是短裙搭配雪纺衫的李雪主时尚风格格外引人瞩目。在被称为北韩版时装秀的“朝鲜服品评会”上也介绍了正装两件套裙、用华丽饰品装饰的高跟鞋和短裙等，类似于李雪主的时尚风格。此外，2015年中国《人民日报》海外版官方网站报道高跟鞋和短裙正以平壤中产阶级女性为中心流行开来，并分析称，北韩女性争相追随、仿效随同北韩国务委员会委员长金正恩出席公开活动的夫人李雪主的时尚风格，这成为改变北韩女性着装文化的主要原因。





李雪主的时尚风格可谓是破格之举。首先，裙长在膝盖之上的短裙给人以新鲜的冲击感。穿这种短裙看起来显高、成熟，但这与北韩所谓的“民族形式”、“社会主义生活样式”背道而驰。北韩所说的民族形式是裙长在膝盖以下10厘米左右的宽松裙。因此，北韩女性过去都不穿短裙和紧身裙，但自从李雪主穿着短裙在公开场合亮相后，北韩女性也开始穿短裙等，着装文化发生了改变。最近，在北韩的集市里可以买到各种款式的服装，且最高领导人及其家属穿的服装也在流行开来，因为他们的穿着装扮成为民族形式、社会主义生活样式的基准。过去，北韩国防委员会委员长金正日穿的夹克曾广为流行，并成为一种“民众制服”，国务委员会委员长金正恩的夫人李雪主穿的水滴花纹连衣裙也流行一时。当时，在平壤的集市里，水滴花纹连衣裙和水滴花纹面料非常畅销，因此北韩集市商人向中国面料商人大量订购水滴花纹面料。最近，金正恩委员长的女儿金主爱穿的白貂毛领羽绒服也流行开来。





据韩国统一部今年3月发布的《2023北韩人权报告》显示，最近北韩当局不仅对携带韩国电视剧等各种外国视频内容的行为进行取缔，还对有可能受其影响的穿着装扮和生活方式进行查处，比如穿紧身裤、染黑色以外的其他颜色的头发等。据悉，北韩所谓的“时尚达人”大都追随韩国电影和电视剧里的时尚潮流。特别值得一提的是，随着数码科技的普及，观看韩剧等韩国视频的北韩人大幅增加，因此很多北韩居民已不再对韩国时尚感到陌生。





以连衣裙为例，对时尚敏感的北韩女性看到韩剧里的女主人公身穿新款连衣裙后，马上就到裁缝店去定做同款连衣裙，皮包、皮鞋、遮阳伞也是如此。北韩不正式进口韩国服装，因此北韩集市商人通过中国商人购买韩国二手服装后拿到集市去卖。此外，到中国去探亲的北韩居民也带些韩国二手服装来卖。无论是哪种情况，必须先剪掉商标，并对海关说是中国产二手服装。一般来说，北韩集市商人进口的韩国二手服装都进行压缩封口包装，重量为300到500公斤不等，解压后的服装能堆积得像山一样。通过这种方式流入北韩的韩国二手服装经批发商流通至北韩各地，而集市零售商人唯恐遭遇临检、取缔，都将韩国二手服装藏在货架下面或其他地方偷偷出售。





因国家供给体系的崩溃和市场化以及外部文化的流入，北韩的时尚和时尚产业发生了巨大的变化，且北韩居民已不再对韩国时尚感到陌生。因此，我们期待在其他领域也能拉近南北韩间的文化差距。