《漫话国乐》 韩山夏布 / 珍岛阿里郎 / 孤岛阿里郎：喇叭岛篇

古时候，到了夏季，人们都会用苎布和麻布亲手做衣服。这两种布料都以植物“麻”的茎皮纤维为原料手工编织而成。不同的是，麻布用大麻的纤维织成，用苎麻纤维织造的是苎布。苎布和麻布相比更白一些，且质地轻薄，做成衣服穿清凉又舒适。苎布还有一种上乘的，相比一般苎布，麻线更细、薄如蝉翼，因而被称为“白苎细布”。在韩国，品质上乘的白苎细布产自忠清南道韩山地区，叫作“韩山夏布”，作为忠清道的特产享誉全国。韩山夏布的特点是又轻又薄，细腻且古朴。据说用韩山夏布做成的韩服在水里浸泡后用手拧干，会缩成一小撮。如果韩服蘸上米粉浆糊提高硬度后，用熨斗烫一下，就会变成像蜻蜓翅膀一样轻薄又清凉的夏令服装。古时候，妇女着一身韩山夏布韩服外出，可尽显端庄典雅。





全罗南道高兴郡有一首名为《韩山夏布》的民谣流传下来：

“褶边打窄一点，

裙子的胸围做宽一点，

像蜻蜓翅膀一样薄如蝉翼的韩山夏布，

穿着韩山夏布裙子，

赶紧去看社堂牌的演出吧。”

这首民谣蕴含着女人的期盼，既然去看流浪剧团的杂耍表演，也希望在那里遇到心上人。

《韩山夏布》/ 演唱-郑英烨老人





以前各村庄都有一些居民虽说没有正式学过音乐，却擅于唱歌，这是因为人们在田里干活儿或在家里织布时、暂时歇一会儿或玩乐时，都特别喜欢唱歌，经常和音乐相伴，自然而然也就学会了唱歌。尤其全罗南道珍岛有很多喜爱音乐和擅于唱歌的人，甚至如今在集市找任何一个人唱首歌，也都不会含糊，歌声顺口而出，好听得让人难以忘怀。以前，如果陌生人路过村庄，村民还会叫来田里干活的妇女给过客唱首歌。





《珍岛阿里郎》是珍岛最具代表性的音乐，韩国人无人不知、无人不晓的歌词就是这首民谣的开头：“阿里阿里郎，斯里斯里郎，在阿拉里擦出了火花”。在珍岛，一伙人聚在一起玩乐后离别时，就会唱这首歌来道别。其实《珍岛阿里郎》的历史并不长，以前南道地区有一首民谣，叫《哎呀嘀呀》，大笒散调的创始人朴钟基名人以《哎呀嘀呀》进行编曲后问世的就是《珍岛阿里郎》。

《珍岛阿里郎》 / 演唱-金容宇和珍岛居民





以前人们围坐在一起时喜欢轮流唱一段，有时候心血来潮，还把自己的故事写成歌词唱出来。例如：抱怨折磨儿媳妇的婆婆、炫耀有出息的儿女等等。即使生活辛苦，但人们把自己的故事通过音乐唱出来，有助于发泄心中的苦闷，进而鼓起勇气，再次振作起来。





今天的最后一首音乐是Noh Ol Ryang乐队的《孤岛阿里郎》。这支乐队近年来展开了一个有意义的项目，就是巡回前往全国的岛屿，以当地居民的故事为素材创作新的音乐。今天给大家带来的是以喇叭岛居民的故事为素材创作的阿里郎。喇叭岛是隶属全罗南道丽水的小岛，这首歌里有这样的歌词：

“我的名字叫金原子，是岛上最漂亮的春香。我经常和敬老堂的朋友一起玩花斗游戏、看电视，高兴极了。虽然偶尔腿疼，不过和夫君方子一起还是过得很幸福。我的名字叫韩英页，在咱家七男三女中长得最俊俏，虽然身体不适，不过长子孝顺，这让我打起精神，活得有滋有味。我不求长命百岁，只求和家人一起过日子。是吗？是啊！我真的不知道。难道，难道，难道真的会那样，热情的拥抱吧，我的爱~”

歌声和歌词传递出了喇叭岛老奶奶们的温暖和热情。

《孤岛阿里郎：喇叭岛篇》/ 演唱-Noh Ol Ryang乐队和喇叭岛居民