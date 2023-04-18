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鹳鸟也跳进水里去捉青蛙。过了一会儿它上了岸，开始吃堆在地上的青蛙的尸体。





鹳鸟吃得心满意足之后，一边打着嗝，一边把剩下的一条青蛙腿丢给虎纹蛙，示意它吃掉。虎纹蛙先是犹豫了一下，但是正好肚子也饿了，就试着咬了一口。虎纹蛙吃了一惊，它做梦都没想到自己同族的肉这么好吃。飞快地吃掉一条腿以后，虎纹蛙偷偷地观察鹳鸟的脸色。鹳鸟见此“嗤”地笑了一声，用爪子撕下青蛙屁股上的一块肉丢给了它。那肉软乎乎的，还有些脂肪，味道好极了。虽然肛门部分吃的时候有点恶心，但虎纹蛙还是闭着眼睛吃了下去。









“你，黑斑蛙，在你的眼里我是什么样的呢？”





“跟我一样是黑色的。”





“在这下面到处都有一种叫‘人’的动物生活着，在那些动物的眼里，我有跟他们一样的人的外形，所以他们在神殿里供奉着和自己一模一样的大理石像，并且对他顶礼膜拜。牛有牛的宙斯，狗有狗的宙斯，你们说我怎么可能是独一无二的神呢？所以说我并不存在，是你们创造出来的。你们自己创造出来的东西只能由你们自己来打破、颠覆或者吞噬掉。”





“너, 검둥개구리의 눈에는 내가 어떻게 보이느냐”





“저와 같이 거멓게 뵈는뎁쇼”





“저 아래 널리 퍼져 사는 사람이라는 동물이 있는데

그 동물들의 눈에는 내가 사람 모양으로 보인단 말이다.





그러기에 그자들은 자기들과 꼭 같은 꼬락서니를 한 대리석상을 신전에 모시고 굽신거린다.

소는 소, 개는 개의 제우스를 가지고 있으니 내 어찌 유일자일 수 있겠느냐.

결국 나는 없는 것이다. 너희들이 만들어낸 것이다.

그러니 너희들은 스스로 만든 것을 부술 수 있고 때릴 수 있고

또 잡아먹어 버릴 수도 있는 것이다. ”









小说《蛙》曾以《宙斯的自杀》为题发表。在小说的结尾，作者描述了那样的情景——宙斯消失了,借此证明所谓的“神”只是人类自己创造的某种偶像而已。作品借宙斯之口批判了人类被欲望蒙蔽双眼,制造出意识形态、权力和神等偶像并顶礼膜拜。当然，这里所说的神象征着20世纪50年代引发了战争悲剧的政治意识形态，以及借此来牺牲和压迫民众的权力所有者。人类通过自己的意识创造出神一般的偶像并自愿成为其奴隶的话，人生的痛苦就开始了。因为那会剥夺和压迫人的自由，但人类却浑然不知。这样的偶像崇拜毫无价值，自由才是最珍贵的，这就是作者通过宙斯的失踪想要传达的意义。









宙斯一跺脚，猛地站了起来。





“你们给我站起来，来冲我吐口水，把我撕碎吧！”





绿皮蛙和黑斑蛙虽然很犹豫，但摄于神的威严，反射性地冲上前去，向宙斯吐了口水，开始撕咬他。





等它们回过神儿来的时候，绿皮蛙睁大眼睛，凝视着前方。





那里没有宙斯，也没有神殿，只有树木和绿草，还有石头。天地间没有任何变化，一片漠然。





在无边无尽的浩瀚天空下，在没有开始、也没有尽头的时间流逝中，只有绿皮蛙茫然若失地站在那里。





제우스는 땅을 구르며 버럭 일어섰다.





“두 개구리는 일어서라.

그리고 나한테 침을 뱉고 물어뜯어라”





두 개구리는 주춤했지만 신의 위세에 눌려 반사적으로 돌진해 침을 뱉고 물어뜯었다.





숨을 돌렸다. 크게 눈을 한 번 깜빡이고 나서 초록이는 앞을 응시하였다.





제우스도 신전도 아무것도 없었다,

나무가 있고 풀이 있고 돌맹이가 있을 뿐이다.

천지는 아무 변함없고 무관심하였다.





도달할 끝이 없는 망망한 하늘 아래 시초도 종말도 없는 시간의 흐름속에서

초록이는 그저 우두커니 서 있을 뿐이었다.









作者 金声翰（김성한，生于咸镜南道丰山，1919.01.17.~2010.09.06），1950年发表短篇小说《无明路》（무명로）步入文坛。