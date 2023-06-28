导演：柳昇完

主演：金惠秀/廉晶雅/赵寅成/朴正民/金钟秀/高旻示

类型：犯罪

片长：129分钟

上映日期：2023年7月26日

其他片名：Smugglers





剧情概要：

平静祥和的海岸渔村群川被选为化学工厂用地，村里以捕鱼为生的海女们一夜之间丢了生计。足智多谋的海女春子（金惠秀饰）为谋求生路，开始接触海上走私，只要把被扔到海里的货物捞起来便便可大赚一笔。她迫不及待地把这个“美差”告诉了同村的海女大姐大珍淑（廉晶雅饰）。面对困境，珍淑果断决定加入，之后又结识了外号“权上士”（赵寅成饰）的国内走私大佬，参与到一项规模巨大的走私计划之中。然而在这能够一夜暴富的诱惑面前，每个人都开始悄悄地自己打起了算盘。

知人知面不知心！得水路者得财路！





相关花絮：

2023年超豪华制作阵容国产电影《走私》！故事的时代背景为上世纪70年代，片中的“群川”虽为虚构，但却融入了国内海港城市和村庄的特征，并不会让观众产生不切实际之感。影片再现了海港地区当年振兴发展的面貌，能让经历过的观众产生共鸣。导演柳昇完在最初选角时就已属意让金惠秀、廉晶雅分别饰演女主角春子、珍淑，这一阵容堪称“梦之队”。片中有大量水下戏份，为此剧组邀请到了国家花样游泳队队员担任顾问，指导演员如何在水下完成华丽泳姿。包括金惠秀、廉晶雅在内的演员都尽量不用替身，亲自完成潜水戏份，大大减少了替身演员的出镜时间，剪辑和后期制作也因此轻松不少。