北韩首都“平壤一日游”

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想到远处旅游，但时间不允许时，当天去当天回的一日游可说是不错的选择。





畅游承载朝鲜王朝600年历史的首尔五大古宫；从首尔乘坐两小时KTX高速列车到正东津去看东海美景，或乘坐一小时飞机到济州岛攀登汉拿山，在短短一天的时间里就能感受旅游的乐趣。那么，北韩居民是否也能享受一日游的乐趣呢？





旅日朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》最近刊载了一篇有趣的文章。文章说，花一天的时间游览平壤主要景点的旅游商品，最近在各阶层市民间人气火爆。报道还说，该商品通常在周日和节日进行。一般认为，除平壤市民外，北韩其他地区居民不能参加平壤一日游，但是其他地区居民只要有钱，且能获得叫做“平壤旅行证”的通行证，也能参加平壤一日游。20世纪90年代中后期，北韩为克服严重粮荒和经济困难而进行“苦难行军”后，北韩各地形成买卖粮食等各类商品的集市，从而出现了在集市里做生意赚大钱的新兴富豪“钱主”。因此，北韩政府部门试图通过平壤一日游促进各地钱主的旅游消费和经济循环，允许了地方居民参加平壤一日游。





北韩实施旅行审批制度，限制民众访问其他地区，因此宣传平壤旅游商品可以说是非常罕见的事情。对此，分析认为，参加平壤一日游的主要对象虽然是平壤市民，但是北韩为促进循环经济发展而将范围扩大至被称为钱主的各地新兴富豪。那么，平壤一日游的行程安排如何呢？





平壤一日游的首个目的地是龙岳山。在韩国可能鲜为人知，但是在北韩被称为“平壤的金刚山”。自古以来，平壤本地人都说，春天要到正方山赏花，秋天要到龙岳山赏枫。龙岳山因山峰呈龙腾飞天状而得名，拥有20多座奇姿逸态的山峰，并坐落着龙谷书院、法云庵等历史遗迹。据悉，已故北韩国家主席金日成年幼时经常观望龙岳山，并称赞其美景让人惊叹。因此，他担任国家主席后将龙岳山指定为风景区。此外，北韩还从龙岳山地下数十米处抽出矿泉水供北韩居民饮用。水质有保障的龙岳山矿泉水是非常著名的北韩矿泉水品牌。





登上龙岳山能俯瞰平壤市和大同江的风景，多喝龙岳山矿泉水据说可以延年益寿。虽然不知道是否真有这种效果，但是龙岳山矿泉水因水质、口感极佳而被指定为北韩天然纪念物。平壤一日游的行程还包括参观北韩的国宝级历史古迹。





北韩有很多保存良好的历史古迹，东明王陵就是其中之一。位于平壤市龙山里的东明王陵是高句丽建国始祖东明王的陵墓，被北韩指定为国宝第36号。根据与东明王陵有关的传说，高句丽建国始祖“朱蒙”在登基第19年逝世，随后被埋葬在首都“卒本”，第20代国王长寿王迁都平壤时将“朱蒙”移葬此地。2004年，东明王陵被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。据悉，北韩从1974年开始挖掘调查东明王陵，目前这项工作仍在进行当中。





平壤作为高句丽后期首都，留有许多高句丽遗迹。在高句丽建国始祖东明王的陵墓“东明王陵”，能够感受到当年他建立王国的赫赫威仪。





参观过东明王陵，再去参观平壤鸵鸟牧场。2019年8月9日改建的鸵鸟牧场位于平壤市郊一处南北长约2.5公里的狭长山谷地带，总面积55万平方米的牧场内饲养着1万多只鸵鸟。北韩将平壤鸵鸟牧场称为当今世界上屈指可数的“大规模鸵鸟生产基地”，平壤鸵鸟牧场还迎合顾客要求，销售用鸵鸟肉制作的美食和用鸵鸟蛋、鸵鸟骨、鸵鸟毛制作的特色纪念品。





位于平壤顺安机场东南方约6公里处的平壤鸵鸟牧场还有着特殊的历史背景。20世纪90年代，北韩粮食严重短缺，国防委员会委员长金正日指出，鸵鸟肉含有非常丰富的蛋白质，且鸵鸟皮能做成各种生活用品，要求择地饲养鸵鸟。





鸵鸟主要分布在非洲地区，21世纪初成为北韩重点饲养的家禽。平壤鸵鸟牧场建有鸵鸟窝棚，拥有鸵鸟屠宰加工设备和鸵鸟拉车，可进行各项特色体验，被列入平壤一日游景点。





不过在炎热的夏天，人们更喜欢到水上乐园去玩。位于平壤市大同江区域的“文殊水上乐园”是消暑玩乐的好去处。2013年开业的文殊水上乐园总面积达10.9万平方米，拥有室内外游泳池、27条水上滑道以及室内排球场、健身中心、攀岩设施等，是北韩最大的水上乐园。





文殊水上乐园的门票很贵，一般民众必须积攒几个月的工资才能玩一次。尽管如此，截至2016年，水上乐园已累计接待游客180万多人次，成为夏季访问平壤的外地居民最想去玩的场所。





位于平壤大同江上的“绫罗人民游乐园”也在平壤一日游的行程之中。绫罗人民游乐园拥有举行海豚表演的海豚馆、四维影院和小型高尔夫球场等设施。据北韩媒体报道，2012年绫罗人民游乐园竣工，国务委员会委员长金正恩协夫人李雪主出席竣工仪式，并亲自体验游乐设施，正式拉开了金正恩时代的帷幕。平壤一日游商品还包括前往平壤著名餐馆“月香阁”品尝美食的行程。





“月香阁”位于平壤市牡丹峰地区，是专门烹饪家禽类菜肴的著名家禽餐馆，并运营出售家禽类产品的商店。游客不但能在这里品尝烤肉、炖肉、炸肉、生肉片等100多种美食，还能购买产品带回家。旅日朝鲜人总联合机关报《朝鲜新报》报道说，参加平壤一日游的外地游客在参观锦绣山太阳宫、凯旋门等牡丹峰地区的景点后，都会到月香阁去吃午饭。由此看来，月香阁确实是声名在外。





在牡丹峰地区的著名餐馆月香阁吃完午饭，下一站是“统一大街运动中心”，这家中心有健身房、水中超声波室、康复治疗室等设施，配备跑步机、自行车运动机、划船运动机等运动器械和现代治疗设备。在这里体验运动项目、观看演出之后，平壤一日游也就全部结束了。其实北韩过去也曾推出过境内游商品，只是鲜为人知而已。





2012年北韩推出了人民户外滑冰场、滑轮场、绫罗人民游乐园一日游商品，2013年在国家主导下推出了参观各地区经济开发区的旅游商品。之后，北韩陆续推出文殊水上乐园、美林骑马俱乐部、马息岭滑雪场休闲旅游商品；2020年平壤市青年公园户外剧场竣工后，被纳入平壤一日游商品。





2012年金正恩时代正式开启，此后北韩积极推动旅游产业的发展，在首都平壤建造了滑冰场、滑轮场、骑马场、水上乐园等游乐设施，并在全国各地建设旅游特区。





在新冠疫情暴发的2020年，拥有温泉、骑马场、滑雪场等设施的综合度假村“阳德温泉文化修养地”建成。那么，北韩为何不断推出新的旅游商品呢？





金正恩执政后，北韩为吸引更多外国游客，建设了元山葛麻海岸旅游区，并展开马息岭滑雪场对外宣传工作。由于旅游产业不在国际社会对北制裁措施的范围之内，北韩试图通过旅游产业赚取外汇、缓解经济难。可是北韩持续进行核导开发，国际社会一而再、再而三地加大了对北制裁力度。再加上2020年新冠疫情暴发后，北韩为防止病毒流入境内而封锁了边境，使北韩经济形势雪上加霜。因此，北韩政府以生活富足的各地居民为对象积极宣传平壤旅游商品，以激活受疫情等因素影响、陷入低迷的国内经济。





完善旅游基础设施是促进旅游产业发展、激活国内经济、赚取外汇的前提条件，且旅游产业不属于国际社会对北韩制裁对象，因此北韩为克服经济困难，再次打出了“旅游牌”。





受新冠疫情的影响，北韩此前推出的旅游商品未能取得预期的效果。最近推出的“平壤一日游”能否提振低迷的北韩经济，格外引人关注。