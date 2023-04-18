《漫话国乐》 梦 / 到了春天 / 舞

《兴致打令》是全罗道地区最具代表性的民谣，在缓慢的节奏下，歌颂人生的虚无和对心上人的思念之情，哀婉动人，格外触动人心。其中有这样的歌词：

“这是梦，一切都是梦。

你我皆在梦中，这那也都是梦。

梦醒了又在梦中，醒了的梦也是梦。

生在梦中，活在梦中，死在梦中，人生毫无意义。

人人却要从梦中醒来，那为何还要做梦呢？”





如果说人生是一场梦，会让人感到虚无，那么在遇到挫折或生病时，如果能心想：“这是一场梦，事情没有好坏，只是一场梦而已，并没有什么所谓”，这样的想法是不是也能有助于减轻内心的烦恼呢？今天的第一首音乐是将南道民谣《兴致打令》以流行音乐蒙巴顿风格进行编曲创作的。蒙巴顿是浩室音乐和雷鬼音乐的融合流派。

《梦》/ 演唱-金俊秀（音）





《梦》 收录在国立国乐院的系列专辑《生活音乐》之中，这是国立国乐院国乐大众化项目的一环，为了让国乐像流行音乐一样走进民众的生活而发布一些借用国乐素材创作的音乐。最初发行的专辑是1994年的《生活国乐大全集》。当时，该专辑作为新事物受到媒体和民众的关注，一套专辑共有十张激光唱片，以“追慕和祈愿的音乐”、“国乐的魅力和兴致”、“将工作当成游戏愉快地”等题目收录了多样的音乐，供人们方便选择想听的音乐。其实，当时国乐正面临着即将枯死的危机，所以传统乐坛想方设法希望将国乐完好地传承下去。如今30年过去了，时过境迁，现在除了传统国乐外，符合现代人感性的国乐也受到了大众的关注，所以还出现了流行音乐风格的音乐，因此专辑名也从《生活国乐》改为《生活音乐》。





接下来带来的是以京畿杂歌《游山歌》为素材创作的《到了春天》。这首歌无论是《游山歌》的曲调，还是“花烂春城万化方畅”等汉字歌词都改动较大：

“到了春天，春花烂漫的四月春风下，红色绚丽的花朵中入睡的蝴蝶不一会儿就飞走，消失了踪影。”

《到了春天》 / 国立国乐院系列专辑《生活音乐》收录曲





《舞》是DJ FRANK从多样的乐器中收集声音后进行编曲的乐曲。DJ FRANK在2018年看了电影《万神》后获得灵感，之后发布同名音乐，因而受到了瞩目。“万神”指拜万神的人，即巫婆。电影《万神》讲述了黄海道出身的巫婆金锦花名人的生平事迹。金锦花名人在17岁时经历降神后成为巫婆，从此献身于黄海道巫术的传承工作。这位名人无论是舞蹈，还是音乐都实力出众，1985年被政府指定为国家非物质文化遗产西海岸下水祭海巫术和大同巫术的技艺传承人。DJ FRANK发布的同名乐曲中，除了金锦花名人的声音以外，还有大笒、奚琴、长鼓的声音以及巫婆的铃声等融合在一起，别具一格。有趣的是，这首乐曲还和现代舞蹈相和谐。

《舞》/ 演奏-DJ FRANK